Non si arresta la rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa che sforna continuamente ricette tradizioni ed innovative. In questo articolo diamo spazio ad una delle preparazioni semplici e gustose della tradizione. Signore e Signori, la torta marmorizzata perfetta.

Un simpatico effetto di cromie differenti attribuisce a questa torta il titolo di una ricetta bella da vedere e decisamente buona da mangiare. Il tutto sotto il nome della semplicità. Adatta per la colazione ma anche per una deliziosa merenda, la torta marmorizzata può essere degustata da sola o accompagnata da una crema al cacao o al limone. Vediamo subito l’occorrente per realizzarla per 4 persone.

Ingredienti

250 g di farina di tipo 00;

125 g di burro;

3 uova;

150 g di zucchero;

100 ml di latte;

20 g di cacao;

1/2 bustina di lievito per dolci, meglio se vanigliato.

Come unire due impasti e creare una torta marmorizzata perfetta in poche mosse. Preparazione

Prendete una ciotola ed inserite lo zucchero e le uova e mescolate. Inserite anche il burro. Per amalgamare potete versare tutto in un mixer ma anche a mano con l’aiuto di un cucchiaio raggiungerete gli stessi risultati. Setacciate la farina e aggiungetela pian piano all’impasto. Versate il latte poco alla volta e per finire aggiungete il lievito.

Dopo aver amalgamato bene, dividete l’impasto in due parti uguali. In una aggiungete il cacao amaro e praticamente il gioco è fatto. Prendete uno stampo e versate prima l’impasto chiaro e poi quello scuro. Poi ancora uno strato dell’impasto chiaro e poi quello scuro. Per rendere ancora più sfumato l’effetto, con una forchetta mischiate i gusti a piacere.

Fate cuocere a 180°C per circa 50 minuti. Una volta raffreddata, potete decorare la vostra torta marmorizzata con uno strato di zucchero a velo.

