Incredibile ma vero, una banale pallina da tennis può essere un vero toccasana contro il mal di schiena e i nodi muscolari. Quante volte ci capita, magari dopo una sforzo fisico, di ritrovarci con dolori muscolari e nodi? Spesso sembra difficile riuscire a scioglierli. Il dolore è però forte!

Ovviamente quando i rimedi casalinghi falliscono dobbiamo rivolgerci a un medico o a un massaggiatore professionista. C’è però un trucco casalingo che pochi conoscono da provare: ecco come una semplice pallina da tennis può aiutarci contro il mal di schiena.

Per le aree meno raggiungibili

Cosa dobbiamo solitamente fare quando abbiamo un nodo muscolare? Molti sanno che un modo per scioglierlo è quello di massaggiarlo a fondo. Magari facendosi aiutare da una crema apposita o dall’arnica, bisogna spesso decisamente insistere. E il procedimento fa spesso male! In certi casi, però, il dolore è troppo grande o l’area è difficile da raggiungere.

In questo casi ci affidiamo all’aiuto di famigliari o amici che massaggiano l’area al posto nostro. Se siamo da soli, però, possiamo affidarci a un rimedio facilissimo. Tutto ciò che ci serve è infatti una pallina da tennis!

Come una semplice pallina da tennis può aiutarci contro il mal di schiena

Il procedimento è molto semplice. Prima di tutto dobbiamo coricarci su una superficie piana. Questa non deve essere troppo morbida altrimenti la pallina “affonderà” e sarà meno efficace. A questo punto bisogna porre la pallina da tennis sotto l’area in cui è presente il nodo. In questo modo la pallina sarà posizionata tra la schiena, o il collo, e il pavimento.

Ora non resta che muoversi delicatamente su e giù o con movimenti rotatori. In questo modo la pallina premerà sul nudo e aiuterà a scioglierlo. Attenzione però: la sensazione prodotta dalla pallina potrebbe non essere piacevole, ma non deve nemmeno essere eccessivamente dolorosa. Se ciò si verifica, interrompere la pratica e consultare uno specialista.