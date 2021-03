Esistono alcuni accessori che possono valere quanto una miniera d’oro. È il caso, ad esempio, della famosa ed iconica borsa di Hermès, che può davvero essere un ottimo investimento nel 2021.

Negli ultimi tempi gli accessori della maison francese hanno avuto un ottimo rendimento e il loro valore si è incrementato del 17% rispetto al 2020. Un trend in continua crescita che ha favorito questo tipo di bene di lusso. Addirittura scavalcando i rendimenti delle auto e del vino da collezione, anch’essi in tendenza ed in crescita.

Negli ultimi 10 anni la valutazione di una borsa di Hermès è considerevolmente aumentata, superando addirittura il rendimento di un bene considerato da sempre redditizio come l’oro.

Cosa non si fa per una Hermès

Tutto il mondo di una donna si racchiude in una borsa e tra le più amate ci sono proprio le Hermès. Un simbolo iconico apprezzato da molte star di Hollywood, influencer e non solo.

Sono l’accessorio tanto discusso per il loro valore e per le liste di attesa che possono arrivare addirittura a 5 anni. Come per altri beni di lusso, ad esempio gli orologi Rolex, anche le borse di Hermès hanno una forte richiesta e una produzione limitata, cosa che allunga i tempi di attesa.

Le più richieste sono senza dubbio le iconiche Kelly e Birkin. La prima prende il nome dalla principessa di Monaco Grace Kelly, immortalata in uno scatto famoso del ’53 dove uscendo all’automobile, portava a se la meravigliosa borsa.

La seconda, la Birkin, creata appositamente per l’attrice Jane Birkin, nacque dalla necessità di avere una borsa comoda per il week-end e al contempo molto femminile.

Come una borsa può essere un ottimo investimento nel 2021?

Un recente studio ha mostrato come acquistare una borsa di lusso, in questo caso una Hermès, può essere un ottimo investimento per l’apprezzamento del suo valore.

E anche i dati delle vendite online della casa di lusso francese parlano di numeri stratosferici, compreso le vendite in case d’asta. Nel settore aste, infatti, il maggior successo è stato riscontrato nel mercato asiatico, dove molti collezionisti hanno partecipato attivamente offrendo cifre da capogiro. Una di queste aste da record, è la vendita per 437.330 di dollari americani ad un collezionista di Hong Kong.

Nonostante la crisi dovuta dalla pandemia, la maison è riuscita ad ottenere una fetta di mercato delle vendite online di tutto rispetto. E di fatto, grazie alle vendite online, le perdite del fatturato della lussuosa casa di moda sono state molto limitate. Tutto ciò in controtendenza, rispetto alla concorrenza, nonostante l’emergenza Covid.