È il piano cottura più utilizzato, anche se adesso i piani ad induzione stanno prendendo piede. Stiamo parlando dei fornelli a gas. La maggior parte delle case italiane ne ha uno in cucina. Una delle pecche che hanno, purtroppo, riguarda la pulizia. Infatti è molto comune che sporco e grasso si incrosti sulle griglie. Ma anche sui bruciatori e sugli spartifiamma. Per questo motivo può capitare che ci siano problemi con il fornello. Che il gas non esca o che la fiamma sia irregolare. Non c’è da temere, ecco un modo per rimediare.

Prima controllare bruciatori e spartifiamma

Se la fiamma non è regolare potrebbe essere che qualche buchetto sia intasato. Magari perché ci è caduto del cibo mentre si cucinava e l’ha otturato. Quindi prima di tutto bisogna pulirli bene dalle incrostazioni.

Vanno tolti e immersi in una bacinella con acqua calda. Aggiungendo il detersivo per piatti e un po’ di bicarbonato. In questo modo se ci sono dei residui si ammorbidiranno. Poi con una spugnetta si elimina tutto. Se bruciatori e spartifiamma sono di acciaio e non colorati, si può usare la lana d’acciaio. Sempre facendo attenzione a non graffiarli.

Come un piccolo oggetto che abbiamo in casa può aiutarci quando il gas non esce dai fornelli

Se con la pulizia di bruciatori e spartifiamma ancora non si è risolto, è il momento di usare l’arma segreta. Infatti, se il problema non è lì, significa che l’ugello da cui esce il gas è intasato. È facile da riconoscere, si trova nell’incavo sotto il bruciatore. Sul lato ci sarà un cilindretto bianco che è dove si innesca la scintilla che fa accendere il gas. E poi al centro del fornello ci sarà un piccolo cerchiettino con un foro. Quello è l’ugello.

Prima di tutto va passato un tovagliolo per eliminare residui di sporcizia. Se è proprio ben secca, anche un pennellino. E a questo punto si prende un ago da cucito. È lui l’arma segreta. Delicatamente si inserisce nel forellino dell’ugello. Facendo attenzione a non spingere troppo. E si eliminano residui di sporco o polvere che possono averlo otturato. Una volta liberato l’ugello, i fornelli torneranno a funzionare come prima!

Ed ecco come un piccolo oggetto che abbiamo in casa può aiutarci quando il gas non esce dai fornelli. Con l’aiuto di un piccolo ago si può risolvere un problema molto fastidioso. Ovviamente se anche così il gas non dovesse uscire, potrebbe esserci un guasto tecnico. In quel caso è meglio contattare un tecnico specializzato.

