Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come un nuovo lockdown potrebbe penalizzare le quotazioni del titolo MARR?

Il gruppo è leader in Italia nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione commerciale. Conseguentemente, su questo titolo azionario un nuovo lockdown potrebbe avere un effetto terribile. Nel lungo periodo, però, tenendo conto anche delle campagne d vaccinazione iniziate o che stanno per iniziare in tutto il mondo, MARR potrebbe essere un’ottima opportunità di investimento.

Calcolatore del reddito da investimenti

Calcola in soli 60 secondi quali dovrebbero essere i tuoi risparmi per affrontare una pensione confortevole. Se hai 350.000 € da investire, accedi al Calcolatore del reddito da investimenti e agli aggiornamenti periodici. Scopri di più

C’è, però, un aspetto che non va trascurato. Negli ultimi cinque anni il titolo ha avuto una performance borsistica sempre inferiore sia rispetto al settore di riferimento che rispetto al mercato italiano. D’altra parte con un rapporto P/E atteso a 8429,38 e 19,52, rispettivamente, per l’esercizio in corso e per i prossimi esercizi, la società opera con elevati multipli degli utili.

Secondo l’analisi grafica come un nuovo lockdown potrebbe penalizzare le quotazioni del titolo MARR?

Il titolo Marr (MILMARR) ha chiuso la seduta del 14 dicembre a quota 12,82€ in rialzo dello 0,8% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma la chiusura settimanale del 14 dicembre ha visto scattare un segnale ribassista dello Swing Indicator. La situazione, quindi, è molto delicata e una chiusura settimanale inferiore a 14,72 euro (I obiettivo di prezzo) farebbe scattare una proiezione ribassista. Prestare, quindi, molta attenzione a quanto accadrà in chiusura di settimana.

Nel caso in cui, invece, il rialzo dovesse proseguire gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un potenziale rialzo del 50%.

Time frame mensile

Anche sul mensile la proiezione in corso è rialzista e solo una chiusura del mese inferiore a 13,96 euro farebbe invertire la tendenza al ribasso.

Approfondimento