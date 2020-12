I nuovi ricchi non possiedono, usano senza possedere. È la nuova tendenza non solo del 2021 ma del decennio. Oggi si può essere nullatenenti eppure fare una vita di lusso. Sentirsi ricchi, apparire ricchi e vivere da ricchi senza essere ricchi. Come? Ve lo riveliamo in questo articolo.

Come tutti possono vivere una vita da ricchi con pochissimi soldi

Il nuovo trend è vivere una vita di lusso senza necessariamente essere ricchi. Vivere una vita di lusso significa avere una villa con piscina, una vettura fuori serie, magari viaggiare in jet privato. Avere questi 3 status symbol significa spendere almeno 10 milioni di euro. E forse non bastano. E poi occorre mantenerli.

Come gestire il tuo portafoglio d'investimento in un periodo di volatilità?

Se hai più di 350.000 € da investire, ricevi la "La guida dell'investitore ai mercati Orso" e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Ma esiste una alternativa. Quale? Noleggiarli, magari per il tempo necessario. Una villa con piscina? La si può affittare giusto per passare un mese di vacanza e per qualche fine settimana.

La vettura fuori serie? Possiamo sfruttare il noleggio a lungo termine, oppure il noleggio a breve termine. Un Jet privato? Si utilizza quando ci serve, al posto dei voli di linea.

Come vivere dei momenti fantastici in una villa di lusso spendendo poco

Giustamente, a questo punto la domanda sorge spontanea. Ma quanto costa affittare una villa, noleggiare una fuori serie, o un jet privato? Cifre che sono abbordabili per tutti, o se non da tutti, da molti. Vediamo in dettaglio qualche esempio.

Una villa con piscina per un fine settimana può costare qualche centinaio di euro. Per una settimana 900/1.000 euro. Su una notissima piattaforma internet, si trovano appartamenti di privati in affitto, comprese le ville, per tutto l’anno. Ma anche fantastici loft e appartamenti da sogno. Per un giorno, un fine settimana, un mese.

Come guidare una fuori serie nuova e volare su un jet privato con una spesa contenuta

Volete guidare una fuori serie? Il noleggio a breve e a lungo termine offre di tutto. In questi giorni c’è una offerta di un auto di una notissima casa automobilistica tedesca. Offre la vettura top di gamma a noleggio per un periodo da 6 a 12 mesi. Un auto che di listino parte da 73.000 euro. La si prendere a noleggio nuova con 960 euro al mese. Senza anticipo. Nessuna spesa ad eccezione della benzina.

Volete volare su un jet privato? Una start up inglese offre posti su jet privati a costi da volo di linea. Per esempio il 16 dicembre un volo Milano Londra costava 1.200 euro, viaggiando in 6. Il 13 dicembre per andare a Doha da Linate, 13 passeggeri hanno speso 2.100 euro a testa.

Benvenuti nella sharing economy dove il lusso è a portata di qualsiasi tasca. Ecco come tutti possono vivere una vita da ricchi con pochissimi soldi.

Approfondimento

Quali sono le probabilità di diventare miliardario con questo semplice sistema