Vediamo, oggi, come tutelarsi dalla video-truffa social che sfrutta i volti dei famosi. Da qualche settimana, infatti, sui social gira una bufala. Su Facebook, soprattutto in gruppi aperti dedicati alla ricerca di lavoro, circolano dei video che promettono dei soldi facili.

I truffatori per elargire la cifra promessa chiedono ai malcapitati il numero della propria carta di credito, in modo da svuotargliela. Volete evitare di cadere in questa frode? Allora ecco a voi come tutelarsi dalla truffa social che sfrutta i volti dei famosi!

La truffa

Non è una novità: spesso e volentieri molti profili falsi sfruttano i social più famosi per irretire la gente.

In questo caso, specialmente in alcuni gruppi aperti, stracolmi di potenziali vittime, hanno postato dei video in diretta di personaggi del mondo dello spettacolo.

Fra loro spiccano i nomi di Chiara Ferragni, Fedez, Cristiano Ronaldo e Laura Pausini. Nella descrizione del video si legge che questi vip sono intenzionati a donare dei soldi al vincitore del quiz che stanno in quel momento proponendo. In questo modo si crea un forte engagement nei navigatori del web che, commentando e interagendo con loro, rende ancora più visibile questo video.

Come tutelarsi

Quello che gli utenti non sanno è che il video non è in diretta. Quello che si vede, infatti, è solo una copia di un vecchio filmato che questi personaggi famosi hanno postato in passato con altri scopi.

Le persone vengono invitate a rispondere a delle domande molto semplici che vengono “appiccicate” di fianco alla diretta.

Studiando i profili, i truffatori contattano i malcapitati e gli comunicano la vincita di un’ingente somma di denaro. Poi, con la scusa di recapitare i soldi, convincono le vittime a dare i riferimenti della propria carta.

Il consiglio in questo caso è, ovviamente, di non fornire mai i propri dati personali a indirizzi non verificati sul web.

