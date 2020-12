Ormai lo sanno tutti: questo sarà un Natale in versione ristretta. Ciò, però, non vuol dire che non ci si possa truccare e fare belle. Certo, alcune donne vogliono cogliere questa occasione per passare un Natale senza make-up sul viso. Altre, però, non vogliono rinunciare a trucco e piega e stanno cercando idee a riguardo.

Se facciamo parte di quest’ultimo gruppo e non sappiamo come truccarci per Natale e le altre feste, non preoccupiamoci. Basterà seguire i consigli dati dagli Esperti di beauty di ProiezionidiBorsa su come truccarsi a Natale ed avere un make-up impeccabile. Vediamo come fare in pochissimi step!

Una buona base prima di tutto

Anche se siamo in casa nostra, non può mancare un buon fondotinta come base. Scegliamone uno a lunga durata e applichiamolo con gli strumenti adatti. Pennello da fondotinta, beauty blender o addirittura le nostre stesse dita andranno benissimo. Non dimentichiamoci, però, di stendere un velo di primer viso prima del fondotinta. In questo modo la nostra pelle apparirà senza imperfezioni! Diamo un tocco di colore applicando anche del blush liquido o in polvere. Inoltre, se siamo già esperte, creiamo profondità giocando con il contouring.

Illuminiamo il volto

Dopo aver applicato fondotinta e blush, è il momento di dare luminosità al volto. Mettiamo un tocco di illuminante nei punti strategici del viso: naso, zigomi e arco di cupido. Quindi, concentriamoci sul trucco occhi. Dopo aver applicato un primer occhi, optiamo per un ombretto brillante, che darà luminosità al nostro make-up. Con un pennello da sfumatura applichiamolo facendo gesti leggeri e circolari. Soprattutto se abbiamo gli occhi incappucciati, possiamo dare profondità agli occhi con un ombretto marrone brillante. Basterà applicarlo nella piega dell’occhio e il gioco è fatto!

Come truccarsi a Natale ed avere un make-up impeccabile

Non è Natale se non c’è un tocco di rosso acceso. Il make-up di Natale si è deciso di può usare questo colore per le labbra. Usiamo una matita labbra dello stesso tono per contornare accuratamente l’area in cui applicheremo il rossetto. Quindi passiamo uno strato di rossetto rosso Natale. Se abbiamo in programma un pranzo o una cena si consiglia di optare per un rossetto liquido a lunga tenuta. In questo modo non sarà necessario alzarsi a ogni portata per andare a riapplicarlo!