Come truccare gli occhi marroni in modo naturale e sensuale per valorizzarli anche a 50 anni e con occhiaie nere

Gli occhi marroni, al pari dei verdi o degli azzurri, hanno la loro dose di spettacolarità.

Certo non ricorderanno il colore del prato in primavera o del cielo terso d’estate, ma magari quello della cioccolata sì.

Sono unici perché sono tra i più intensi e profondi, come se quelle iridi scure, ma dalle mille sfumature, non avessero una fine.

Tuttavia, oltre a gridare al Mondo che abbiamo degli occhi magnetici come Kim Kardashian, possiamo vantarci di un altro pregio.

Il make up, per noi donne con gli occhi cioccolata, non avrebbe davvero limiti.

Infatti, il marrone o il castano si possono accaparrare qualsiasi palette d’ombretti, perché praticamente ogni cialda può fare al caso loro.

Lo stesso si può dire nel caso di matite o eyeliner, perché potranno essere i primi a sperimentare ogni nuovo colore di tendenza.

Ma come truccare gli occhi marroni in modo naturale per esaltare la loro bellezza innata?

Ecco qualche consiglio da make up artist e look d’ispirazione, perfetti anche per chi è alle prime armi.

50 anni compiuti e SOS occhiaie

Nel caso in cui avessimo superato la fatidica soglia degli “anta”, il nostro prodotto must have dovrebbe essere il correttore.

Per quanto riguarda la tipologia, potremmo optare per una texture fluida, morbida, facile da stendere e sfumare, ad effetto lifting.

Il correttore, poi, dovremmo applicarlo prima di passare a qualsiasi ombretto.

In questo modo, senza fare miracoli, andremmo a levigare, lisciare, compattare e a minimizzare piccole rughette e palpebre cadute.

Se, invece, avessimo lanciato un SOS occhiaie, sempre il correttore sarà in prima linea a camuffarle come meglio potrà.

In aggiunta a questo, però, potremmo mettere in pratica altri due trucchetti:

evitare di stendere colori freddi nella rima inferiore dell’occhio;

evitare di applicare colori scuri sulla palpebra.

Entrambi, infatti, sia freddi sia scuri, andrebbero ad esaltare il grigio-violaceo dell’occhiaia rendendo vano lo sforzo del correttore.

Come truccare gli occhi marroni in modo naturale e sensuale per valorizzarli anche a 50 anni e con occhiaie nere

Per creare un natural make up dovremmo sostituire il classico nero con varie gradazioni di marrone, come bruno, biscotto e talpa.

Così facendo, un trucco da tutti i giorni potrebbe essere il seguente:

nella palpebra mobile dovremmo applicare un colore chiaro e matte, come avorio, panna o champagne;

l’ombretto marrone, invece, dovremmo applicarlo nell’angolo esterno dell’occhio e sfumarlo leggermente verso l’interno, verso l’alto e verso la tempia.

Tuttavia, per impreziosire questo trucco, e dare un tocco più chic e affascinante, potremmo:

picchiettare sulla palpebra mobile un ombretto sparkling bronzato, dorato oppure nelle sfumature del rosa;

creare un punto luce nell’angolo interno dell’occhio con un ombretto shimmer champagne o perla;

intensificare lo sguardo con una matita marrone da applicare sulla rima superiore, vicino alle ciglia, con piccola codina che allunga lo sguardo.

Infine, per avere un quadro completo, in palette con gli occhi marroni troviamo anche altri colori come verde, viola, lilla e nuance aranciate.

