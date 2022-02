Come truccare gli occhi grandi e tondi, marroni o azzurri utilizzando in maniera strategica ombretto, mascara e eyeliner

Trucco e make up ci fanno sentire belle. Utilizzati in maniera strategica e opportuna, ci consentono infatti di valorizzare i nostri punti di forza. Gli occhi sono uno degli elementi più importanti del volto. Quando si parla con una persona la si guarda negli occhi. Gli occhi possono esprimere moltissimo, anche più delle parole. Oltre ai diversi colori dell’iride, ci sono tante forme di occhio. C’è chi li ha piccoli e chi grandi, chi a palla e chi di forma allungata.

Come spesso accade per qualsiasi parte del corpo, colore dei capelli compreso, non tutti sono soddisfatti della forma dei propri occhi. Ovviamente, il trucco ci può venire in grande aiuto. Ad esempio, questa semplice tecnica è perfetta per chi ha gli occhi piccoli e magari anche ravvicinati. In questo articolo andremo invece ad occuparci del “problema” opposto.

Come truccare gli occhi grandi e tondi, marroni o azzurri tracciando il disegno più trendy del momento con l’eyeliner

Partiamo subito col dire che avere occhi grandi è un pregio. In questo caso, gli occhi diventano i protagonisti del volto. Inoltre, gli occhi grandi sono anche molto espressivi. Gli occhi grandi andrebbero messi in risalto ma senza esagerare. L’ideale è creare un sapiente gioco di luce e di ombre.

Per enfatizzare degli occhi tondi e belli grandi, bisogna lavorare su due parti: le ciglia e la piega dell’occhio.

Cominciamo dalla palpebra mobile, che serve per far risaltare la piega dell’occhio. Bisogna prendere un ombretto abbastanza chiaro e stenderlo su tutta la palpebra. Una volta fatto questo, prendere un ombretto più scuro, meglio se della stessa tonalità, e andare a creare una sfumatura lungo la piega dell’occhio. A questo punto, è bene evidenziare la parte più vicina all’attaccatura delle ciglia. Per farlo, si può usare una matita oppure, per un tratto più deciso e marcato, l’eyeliner.

Ed infine, ecco il tocco finale con il mascara

A questo punto, non ci resta che completare il nostro quadro con qualche colpo di mascara che incornicerà divinamente il nostro sguardo.

Si consiglia di utilizzare un mascara allungante e volumizzante. Ricordare di applicarlo anche sulle ciglia inferiori.

Ecco dunque come truccare gli occhi grandi e tondi.

L’importanza della scelta dei colori

Come anticipato nel titolo, concludiamo il nostro articolo dando alcuni utili suggerimenti anche sulla scelta dei colori. Chi ha occhi castani, per un effetto classico, dovrebbe puntare sul connubio bianco perla e marrone scuro. Giocando invece su gradazioni diverse di una stessa tonalità, si consigliano il rosa, il verde e il viola.

Chi invece sfoggia occhi glaciali, di un bell’azzurro intenso, dovrà puntare su nuance calde come il pesca, l’arancione e il marrone.

Per entrambe le tipologie di occhi, vanno bene anche i colori metallici come l’oro, il bronzo e il rame.

