Le donne che hanno ciglia corte o poco scure sanno perfettamente quanto è facile vedere scomparire lo sguardo in fotografia. L’occhio appare molto piccolo e lo sguardo poco profondo. Il rimedio è uno solo, ovvero il mascara. Due o tre strati di mascara aiutano a definire le ciglia e a guadagnare uno sguardo incredibilmente magnetico.

Utilizzarlo tutti i giorni, magari senza preoccuparsi troppo di struccarsi, potrebbe portare le ciglia a indebolirsi. Diventa indispensabile, quindi, trovare un make up che valorizzi gli occhi senza dover stratificare il mascara più e più volte. Ecco una selezione dei migliori trucchetti per farlo e le tecniche dei truccatori, che bisognerebbe assolutamente conoscere.

Per risparmiare tempo e cosmetici

Sacrificare il mascara, di tanto in tanto, non è di certo un problema con queste piccole astuzie. Si tratterebbe di un cosmetico abbastanza impegnativo da struccare la sera se non si punta sui prodotti giusti.

Altre volte, magari, non c’è tempo per realizzare un make up impegnativo e occorre trovare un trucco veloce per tutti i giorni.

Ma come truccare e valorizzare gli occhi senza mascara che, se usato eccessivamente, potrebbe pure indebolire le ciglia? Sarà importantissimo puntare su una base viso idratata e luminosa e coprire eventuali imperfezioni con un buon correttore. Ma questo non è l’unico trucco indispensabile.

Ecco come truccare e valorizzare gli occhi senza mascara con un make up effetto naturale e queste semplici astuzie

Un piccolo trucco consiste, anche, nel non dimenticare di piegare le ciglia con l’apposito piegaciglia. Specialmente quando non applichiamo il mascara, piegare le ciglia aiuta ad averle più definite. Così come è importante applicare l’olio di ricino per renderle luminose e visibili.

È indispensabile, pure, scegliere d’indossare un rossetto semplice ma d’effetto, ossia un color corallo o un rosso vivace, in base al nostro incarnato.

Per non subire l’effetto di un occhio completamente struccato e di occhiaie incavate, pure stendere un ombretto marroncino è davvero utile. Questo aiuterà a valorizzare i lineamenti del volto e a non far apparire l’occhio spento.

Qualche ultimo consiglio utile

non dimentichiamo di fissare pure le ciglia con un mascara trasparente;

usiamo sempre l’eyeliner (anche colorato) per dare definizione;

ricorriamo alla matita color burro all’interno dell’occhio, per ingrandirli visivamente anche in foto.

Ed ecco, anche, perché è sbagliato disfarsi del mascara quando sembra finito.

Lettura consigliata

