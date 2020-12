Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti quanti passiamo molte ore sul telefono, riempiendo le nostre chat di messaggi e foto. Per questo motivo, quando si devono trovare delle foto o dei documenti su WhatsApp, a volte si fa un pò fatica. Per questo motivo vediamo assieme come trovare le foto e i documenti su WhatsApp in maniera semplice e veloce.

Come trovare velocemente le foto

Vi sono modi per trovare le fotografie su WhatsApp in maniera facile e veloce.

La prima è entrare nella chat della persona da cui si è ricevuta la foto, cliccare sul nome e poi sulla barra su cui è scritto “Media”. In questa pagina si possono trovare facilmente tutte le foto scambiate con suddetta persona su WhatsApp sistemate in ordine temporale.

Buona prassi per trovare in fretta le foto su WhatsApp in futuro è quella di eliminare tutte le foto e i video inutili. In questo modo si riuscirà a trovare le foto in maniera più facile e, nel contempo, si libererà la memoria del telefono.

Il secondo modo per trovare in fretta le foto di WhatsApp è entrare nella libreria del cellulare. All’interno della libreria del telefono si trova, infatti, spesso, una cartella con tutte quante le foto di WhatsApp ordinate in maniera temporale.

Come trovare velocemente i documenti

Esistono due modalità per ritrovare velocemente i documenti ricevuti su WhatsApp.

Il primo è quello di entrare nella chat della persona che ci ha inviato il documento e premere sopra il suo nome. Cliccare quindi sulla barra “Media” e successivamente cliccare su “File”. In questo modo si potranno trovare facilmente i documenti ricevuti su WhatsApp ordinati in maniera temporale.

Il secondo metodo per ritrovare i file scambiati su WhatsApp è quello di entrare nella cartella “File” del cellulare o sulla cartella dedicata a WhatsApp.

Detto questo, abbiamo capito come trovare le foto e i documenti su WhatsApp in maniera semplice e veloce.