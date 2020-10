Siete dei giovani lavoratori o dei neolaureati? La pandemia mondiale ha colto tutti alla sprovvista, ma proprio la vostra categoria è una di quelle che vede il futuro ancora più incerto di prima. Non disperate, però, a tutto c’è una soluzione. Anche se fosse solamente un piccolo ripiego per sbarcare dignitosamente il lunario in attesa tempi migliori. Ecco un piccolo vademecum su come trovare lavoro ai tempi del coronavirus.

Confidate nell’online

È vero: il lavoro e la formazione online fino a poco tempo fa erano sinonimo di scarsa qualità. Adesso, invece, è in atto un cambiamento epocale che sta rivoluzionando sia il mondo dell’istruzione che quello del lavoro. Questo non è per forza un male, anzi. Presto sarà possibile frequentare ottimi corsi direttamente da casa vostra o recarsi sul posto di lavoro solo se strettamente necessario. Potreste ottenere delle occasioni che prima vi sarebbero state precluse solamente per i costi di trasferimento. Non abbiate, quindi, paura a cercare possibilità di lavoro in smart working!

Affina le tue armi per cercare lavoro

Se non trovate nulla, non scoraggiatevi! Trovare lavoro ai tempi del coronavirus non è assolutamente impossibile. Il periodo non è dei più rosei quindi non potete aspettarvi subito una chiamata. Se avete bisogno di liquidità buttatevi nel mondo delle ripetizioni o, se conoscete bene un’altra lingua, proponetevi a qualcuno per esercitarsi a conversare. Esistono diversi portali online che possono fare a caso vostro come Preply o Superprof.

Nel frattempo, oltre a trovare dei lavoretti per sostenervi, ragionate bene. Che posizione volete andare a ricoprire? Quali competenze servono per trovare lavoro ai tempi del coronavirus? Il vostro curriculum è d’impatto? Sapete vendervi bene? Se qualcuno di questi punti vi provoca insicurezza, cercate un modo per migliorarlo. Esistono tantissimi escamotage e alcuni sono anche totalmente gratuiti. Guardate dei video su Youtube o seguite un corso su Coursera. Cercate dei profili su Linkedin che siano attinenti al percorso lavorativo che desiderate o all’azienda che vi interessa e chiedete dei consigli. Iscrivetevi a dei gruppi Facebook o a delle piattaforme che propongano dei lavori.

Fare affidamento sulla vostra rete di contatti

Se tutto questo sembra non portare frutti, parlatene con i vostri conoscenti. Magari trovate qualcuno disposto ad aiutarvi o in grado di fornirvi contatti e consigli utili. Cercate il più possibile di fare networking e di informarvi. In ogni caso, chiedete!

Vi sono piaciuti queste tips su come trovare lavoro ai tempi del coronavirus? Allora non perdetevi questi siti.