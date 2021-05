Capire cosa fare davvero della propria vita, delle proprie capacità e delle proprie inclinazioni è un cruccio eterno che molti si portano avanti per anni e anni. Non è facile, infatti, capire quali essi siano. E come mettere in pratica queste considerazioni. Spesso può capitare di adottare i valori di qualcun altro. E non i propri. Ad esempio, quelli dei genitori, della famiglia, della società in cui si è cresciuti.

Questa spaccatura tra ciò che si è davvero e ciò che crediamo di essere, sulla base di valori che non sono davvero condivisi ma solo acquisiti, crea un’infelicità di fondo. La consapevolezza anche inconscia di non vivere la propria vita rende insoddisfatti. E non fa sentire realizzati. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa oggi vogliono proporre ai Lettori una riflessione diversa, per capire come trovare il proprio scopo nella vita con poche semplici domande e scoprire la felicità.

Tre semplici domande

Le domande da farsi sono essenzialmente tre. Ci si dovrebbe provare a chiedere, in primo luogo, cosa si farebbe del proprio tempo libero qualora non si avessero mai più problemi di soldi. E dunque senza aver bisogno di lavorare. Ovviamente sono bandite le risposte “frivole”. Piuttosto, la risposta dovrebbe essere puntata all’offrire valore agli altri. Mettendo a disposizione le proprie competenze e capacità.

La seconda domanda utile potrebbe essere: come si vorrebbe essere ricordati dopo la propria morte? Pensare alla propria mortalità è un ottimo modo per capire cosa davvero è importante.

Rispondere con sincerità

La terza e ultima domanda riguarda il proprio “io” più intimo. Ovvero la passione da bambini che era in grado di far perdere completamente il senso del tempo. È proprio da bambini che infatti non esistono quelle limitazioni imposte dalla società e dalla famiglia. E che quindi si conserva la propria essenza più vera e sincera.

Rispondere con sincerità a queste tre domande, senza nascondersi dietro il muro di menzogne e di barriere che quotidianamente ci si racconta, è il mondo migliore per capire come trovare il proprio scopo nella vita con poche semplici domande e scoprire la felicità.