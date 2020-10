Come trovare affitto a Milano in una zona sicura e non pentirti del tuo investimento 

Milano è una delle città più care d’Italia: non ci sono dubbi a riguardo.

Pochi sanno però che a Milano ci sono delle zone che è meglio evitare. In queste zone il tasso di furti e risse e più alto, e che tu sia uno studente o un giovane lavoratore è assolutamente meglio che tu le eviti.

Per questo voglio darti una mano e consigliarti come trovare affitto a Milano in una zona sicura e priva di pericoli e non pentirti del tuo investimento.

La circolare

Come ogni città a Milano ci zone in cui è meglio abitare e alcune che è meglio assolutamente evitare. Partiamo dai fondamentali. Se apri Google maps e cerchi Milano, vedrai che una parte della città è circoscritta da una strada circolare.

Quando cerchi casa tieni sempre a mente questa strada, perché tutto quello che si trova al suo interno è ancora valutabile, tutto quello che sta fuori “ni”. Il fatto è che la maggior parte delle zone fuori dalla circolare non sono servite dai mezzi come quelle dentro

Allo stesso tempo la città della Madonnina è, purtroppo, soggetta ad una forte immigrazione che ha creato delle zone a cui è meglio non avvicinarsi. Buona parte, anche se non tutte, stanno al di là della circolare.

Le zone in cui è meglio non abitare a Milano

Se non volete evitare delle notti movimentate, evitate la zona della Centrale e di Loreto. Ogni stazione del treno è pericolosa nelle ore notturne, ma quella di Milano lo è un pochino di più. Per quanto siano presenti le forze dell’ordine, tra le quali l’esercito, non è una zona in zona in cui passare la notte.

Grossi gruppi di mendicanti affollano, infatti, la piazza antistante, tali da non far sentire sicuri neanche i più duri residenti della zona.

Allo stesso modo, cercate di evitare Corso Buenos Aires e Loreto. Questa zona è infatti famosa per essere affollata da persone poco raccomandabili e non è raro che risse scoppino vicino a Loreto.

Nel contempo, la via è famosa per essere affollata da signorine intente a lavorare sotto i lampioni nelle ore notturne.

Vi sono piaciuti i miei consigli su come trovare affitto a Milano in una zona sicura e non pentirti del tuo investimento? Allora non perdetevi i prossimi articoli su come trovare affitto a Milano senza spendere inutilmente.