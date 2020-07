Come trattare una scottatura solare, risolviamo insieme questo fastidio. Può succedere di ustionarsi al sole, magari dimentichiamo di rimettere la crema o di portarla con noi. Oppure ci troviamo a dover uscire all’improvviso. Evitiamo di uscire nelle ore più calde, anche in città, per prevenire questo problema. La scottatura può essere fastidiosa, vediamo insieme qualche rimedio per alleviare il bruciore ed il prurito.

Cosa applicare sulla pelle

Come trattare una scottatura solare, ci sono molte cose che possiamo applicare per farci stare meglio. Quasi tutte le cose che danno sollievo alla nostra pelle sono all’interno della nostra cucina, non dovremo acquistare quasi niente. Puoi fare degli impacchi di yogurt, è fresco ed i fermenti lattici aiutano la rigenerazione della cute. Puoi tagliare una patata a fette, sbucciata, e lasciarla in posa sulla zona. Con l’amido aiuta la pelle a reidratarsi e distendersi con un effetto emolliente. Metti un po’ di aceto di mele sulla scottatura, è un acido leggero che aiuta a lenire il prurito. Applica l’aloe e degli oli essenziali sulla pelle massaggiando a fondo, sono molto rinfrescanti.

Ovviamente puoi utilizzare anche delle creme specifiche da acquistare in farmacia, meglio quelle all’idrocortisone, in particolare per il prurito.

Altri consigli utili

Se la scottatura risulta molto grave ed oltre a leggero bruciore e prurito hai altri sintomi vai subito dal medico. Potresti rischiare di aver preso un’insolazione e quella va trattata da un esperto.

Fai qualche bagno tiepido, darà un po’ di sollievo alla pelle. Bevi molta acqua, aiuterà a mantenere la tua pelle idratata e farla guarire prima. Un alimento ideale da consumare è il cetriolo insieme al cocomero, sono ricchi di sali minerali e idratano moltissimo. Oltre che essere buoni e leggeri. Non usare ghiaccio e non grattare direttamente la pelle; così provocherai dei traumi aggiuntivi alla zona già danneggiata e rallenterai la guarigione. Evita di esporti di nuovo al sole in questi giorni o potrai peggiorare la tua condizione e rischiare dei problemi di salute seri. Copriti bene se sei costretto ad uscire.

