Il sole solleva l’umore e fa bene, ma i raggi solari possono provocare anche danni. La pelle può irritarsi e a volte iniziano a comparire sfoghi o scottature. Infatti, i raggi solari sono i principali responsabili dell’invecchiamento della pelle. Anche il vento insieme al sole possono seccare la nostra pelle. Pertanto, la cura dopo il sole è molto importante in aggiunta alla protezione solare. Nel caso in cui non compaiono scottature dobbiamo comunque curare e idratare il nostro corpo.

Suggerimenti per trattare la pelle dopo il sole

Per la rigenerazione della cute esistono prodotti dopo-sole che aiutano l’autoguarigione. Le zone più sensibili su cui puntare sono il naso, gambe, spalle, decolleté e il mento.

Ecco qualche consiglio sui prodotti da scegliere per capire meglio come trattare la pelle dopo aver preso il sole.

Scegliete i prodotti che hanno una grande capacità idratante. Questi devono essere privi di additivi, parabeni o profumi. Il nostro team vi consiglia di evitare questi elementi, per non rischiare di irritare maggiormente la pelle.

Applicate sempre sulla pelle gli Idrolati, soprattutto quando siete sotto al sole. Oltre a sentire una sensazione di freschezza e relax, regolamentate l’equilibrio di umidità e favorite la rigenerazione. Sono molto utili anche per i bambini.

L’elemento per eccellenza che vi farà avere una pelle meravigliosa e l’Aloe Vera. Gli ingredienti di questa pianta sono una cura perfetta dopo aver preso il sole. Ha il beneficio di idratare in profondità, è antinfiammatoria e aiuta la guarigione di possibili microfratture. Infatti, potete utilizzare prodotti a base di Aloe Vera tutti i giorni.

L’olio di cocco può essere usato quando vedete che la pelle sta iniziando a screpolarsi o seccarsi. Grazie al suo contenuto di vitamina E è un ottimo lenitivo.

Altri consigli

Ci sono anche misure pratiche da considerare per capire meglio come trattare la pelle dopo aver preso il sole. Per esempio, non usare l’acqua fredda o troppo calda per fare la doccia, usate quella tiepida per aver una rigenerazione più veloce. È consigliato usare vestiti morbidi, per non irritare ancor di più la pelle.

Infine, vi vogliamo ricordare che un’alimentazione corretta è fondamentale. Bevete tanto e mangiate frutta e verdura, meglio se è quella di stagione.