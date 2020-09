La zucca è il simbolo di Halloween più amato.

Con i primi freddi dell’autunno si avvicina anche una delle ricorrenze annuali più amate da adulti e bambini. La festa di Halloween. E quale modo migliore per adattarci allo spirito della festa che creare delle splendide lanterne a basso costo?

La zucca è uno dei cibi autunnali più amati, nonché simbolo della festa di Halloween per eccellenza. Tutti sappiamo che è un ingrediente molto versatile in cucina. Possiamo usarla nei risotti, nelle minestre, nelle vellutate, o persino trasformarla in originalissime chips di zucca, molto più salutari delle classiche patatine fritte.

Ma sapete che possiamo utilizzarla anche per creare delle simpaticissime lanterne?

Vediamo come trasformare una semplice zucca in un’originale lanterna.

Trasforma una zucca in una splendida lanterna di Halloween

Per prima cosa dobbiamo procurarci una zucca dalla scorza abbastanza robusta. Possiamo procurarcela al supermercato, al mercato, o dal nostro contadino di fiducia. Ricordiamoci che è sempre meglio acquistare ortaggi biologici e a chilometro zero quando possibile.

Le zucche più adatte sono quelle dalla forma tondeggiante, ma possiamo anche creare delle lanterne originali utilizzando una zucca dalla forma allungata o perché no, una zucchetta ornamentale.

Una volta scelta la nostra zucca, bisogna rimuovere con attenzione la parte superiore dell’ortaggio, fino a creare una sorta di piccolo ‘cappello’.

Dopo di che, non ci rimane che svuotare l’interno con un cucchiaio. Della zucca, si sa, non si butta via niente. La polpa andrà riutilizzata per un profumatissimo risotto o una minestra, e i semi cotti al forno costituiscono un ottimo spuntino salato.

Una volta svuotata la nostra zucca arriva il momento più divertente. Diamo sfogo alla fantasia, e incidiamo nella scorza la faccia più mostruosa che riusciamo a immaginare. Dopotutto, è quasi Halloween!

Completata la nostra opera d’arte, lasciamola seccare per qualche ora in un luogo fresco e asciutto. Ora non ci rimane che inserire all’interno un lumino acceso o una candela, e il gioco è fatto! Potete usare la vostra lanterna-zucca come centrotavola o decorazione per un davanzale o un balcone, farete un figurone con i vicini!

Ecco trasformata una semplice zucca in un’originale lanterna.

Prima di lasciarvi un semplice avvertimento: per incidere la scorza serve mano ferma e un po di forza, non è facile e può essere pericoloso, quindi magari sottolineare di fare attenzione con il coltello.