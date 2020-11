In passato abbiamo già visto come preparare la pizza perfetta a casa (approfondimento). Tuttavia, molti di noi non hanno tempo per mettersi ai fornelli e spesso optano per la scelta di una pizza surgelata.

Al supermercato esistono varie alternative nella corsia dei surgelati ma si sa, in tanti penseranno che quel genere di pizza non soddisfa i palati più esigenti. Ciò può anche essere vero se non si attuano alcune piccole modifiche o aggiunte. Ecco, quindi, come trasformare una pizza surgelata in un piatto gourmet.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Piatto Gourmet

L’idea è semplicissima: per trasformare una pizza surgelata in un piatto gourmet bisogna innanzitutto comprare una semplice margherita. Infatti, questo prodotto è un’ottima base su cui lavorare.

La procedura è molto semplice: nei primi minuti di cottura della pizza è bene preparare a lato alcuni ingredienti. Ci sono molte varianti, esaminiamone alcune.

Pomodorini e mozzarella di bufala

Una delle prime scelte è senza dubbio un classico: pomodorini e mozzarella di bufala. In questo caso, tre o quattro minuti prima della fine della cottura della pizza al forno dobbiamo aggiungere questi ingredienti sulla margherita.

Naturalmente, il tempo è tiranno e, quindi, avremmo già dovuto preparare sia i pomodorini (meglio se passati in forno) sia la mozzarella di bufala (tagliata a cubetti). Tre, quattro minuti al massimo e la pizza margherita surgelata da anonima si trasforma in un piatto delizioso.

Spianata calabrese

Per chi ama il piccante c’è questa variante. Come nel caso già citato, andiamo ad aggiungere la spianata qualche minuto prima della fine della cottura della margherita.

Attenzione però: la spianata, o l’nduja non amano le lunghe cotture. Di conseguenza, il piccante va inserito alla fine, due minuti prima della fine della cottura. E il piatto è servito.

Ricordiamocelo bene: in cucina non servono necessariamente tanti soldi per cucinare piatti deliziosi. Basta attivare la curiosità e sperimentare.