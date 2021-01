Non sempre abbiamo molto tempo da dedicare ai fornelli prima di metterci a tavola, ma questo non significa dover rinunciare al gusto. Anche con gli ingredienti più semplici, e con pochi minuti a disposizione, possiamo preparare dei piatti buonissimi e non rinunciare mai a un buon pasto.

Questo vale a maggior ragione se la dispensa è quasi vuota e il frigo deserto: possiamo preparare qualcosa di appetitoso anche senza correre al supermercato alla ricerca di ingredienti freschi. Tutti abbiamo in dispensa, ad esempio, dei fagioli in scatola, che sono un cibo economico, semplice e pronto in due minuti. Se però non ci vogliamo accontentare di mangiare i fagioli in scatola così come sono e vorremmo un contorno più saporito e sostanzioso, ecco una ricetta semplicissima che può fare al caso nostro.

Vediamo come trasformare una latta di fagioli insipidi in un contorno da leccarsi i baffi in poche mosse.

Ingredienti

a) fagioli in scatola

b) due cucchiai di salsa di pomodoro

c) un porro (oppure scalogno o cipolla)

d) misto di erbe aromatiche, meglio se fresche (timo, alloro, rosmarino, maggiorana…)

e) olio di oliva q.b.

f) sale q.b.

La ricetta è semplicissima. Apriamo la latta di fagioli e sciacquiamoli accuratamente sotto l’acqua corrente.

In una padella capiente e antiaderente, mettiamo abbondante olio di oliva, e qualche rondella di porro, oppure cipolla o scalogno affettati sottili.

Quando il porro comincerà a imbrunirsi. Aggiungiamo i fagioli, la salsa di pomodoro, le erbe aromatiche tagliate grossolanamente e mezzo bicchiere di acqua. Mescoliamo accuratamente e saliamo.

Ora non ci rimane che mettere il coperchio e abbassare la fiamma. Cuociamo i fagioli per qualche minuto, fino a quando non assumeranno una consistenza cremosa. Poi mettiamoli in tavola per un contorno semplicissimo, veloce e gustosissimo.

Se abbiamo più tempo in cucina, ecco anche la ricetta dei fagioli a fuoco lento, una vera delizia nelle giornate invernali.