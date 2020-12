Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tenere i soldi sul conto corrente è un’eresia. Investire sui titoli di Stato può portare a rendimenti negativi. Cosa resta da fare per ottenere ritorni di investimento interessanti per il prossimo anno? Scopriamo in questo articolo come trasformare un investimento di 200 euro al mese in 3.700 euro alla fine del 2021 con questa soluzione.

I vantaggi dell’investimento in PAC

Una soluzione interessante potrebbe essere quella di investire su un titolo azionario, attivando un PAC. Che cos’è un PAC? E’ un Piano di Accumulo. Significa investire su un titolo azionario progressivamente, magari con cadenza mensile, invece che investire in una sola volta.

La strategia del PAC ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Non è questa la sede di un approfondimento. In questo articolo gli Analisti di ProiezionidiBorsa faranno un focus su un titolo azionario che potrebbe fare molto bene anche nel 2021. E che quindi potrebbe essere un ottimo strumento per attivare un PAC.

La corsa del titolo Ferrari

Ma prima di individuare il titolo azionario, è utile mettere in evidenza la caratteristica forse più importante della strategia del Piano di Accumulo. Permette di potere sfruttare anche piccole cifre e partecipare al rialzo dei mercati progressivamente, senza preoccuparsi del timing d’ingresso. Nel PAC ci si concentra sull’asset su cui investire e non sul momento di entrata e uscita.

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) è certamente uno dei titoli che può fare bene anche nel 2021. Perché? Perché sta facendo bene da 5 anni. Il titolo è stato quotato nel gennaio del 2016 e da allora ogni anno ha realizzato una performance positiva.

Come trasformare un investimento di 200 euro al mese in 3.700 euro alla fine del 2021

L’azione ha esordito in Borsa a 43 euro e venerdì ha chiuso a 176 euro, a un soffio dal massimo storico. Il guadagno in 5 anni è stato del 310%, una media del 60% all’anno, il 5% al mese.

Abbiamo fatto una simulazione di investimento da gennaio del 2016 a oggi. Chi da quella data avesse investito 200 euro al mese sul titolo, ogni primo del mese, oggi avrebbe un capitale di 74mila euro. Ma avrebbe investito solamente 12mila euro.

Supponiamo di impiegare sempre 200 euro al mese, comprando ogni primo giorno di Borsa del mese. Inoltre, ipotizziamo la stessa performance anche per il 2021. Alla fine dell’anno si avrebbero 3.700 euro. Ovvero 2.400 euro versati e 1.100 euro di interessi.

Attenzione, questa è solo una simulazione basata su una ipotesi di rendimento. Anche se suffragata da 5 anni di dati storici. Nessuno può sapere quanto guadagnerà veramente il titolo di Ferrari nel 2021.

