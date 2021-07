L’abbiamo mangiata e comprata tutti, in piccole porzioni o addirittura nel pratico secchiello. L’insalata di mare pronta è sicuramente comoda per chi non ha tempo di lessare i frutti di mare. Ma anche per chi non vuole spendere troppo in pescheria e opta per queste versioni pronte. L’unica pecca di questo prodotto confezionato è che molto spesso è facile accorgersi che sia diverso da un pesce appena pescato. Non ha proprio lo stesso sapore di un’insalata di mare appena preparata.

Olio, condita o solo aceto

Bisogna distinguere i vari tipi di confezionamento a prescindere dalla qualità dei molluschi e crostacei utilizzati. Sì, perché magari la marca che abbiamo scelto è davvero quella che più si avvicina ad un prodotto appena cucinato. Ma l’insalata di mare ha comunque quel retrogusto che in un attimo ci fa capire che è comprata. In generale quelle condite sono le più difficili da far passare per una nostra preparazione.

Come trasformare l’insalata di mare pronta in un piatto che sembra appena cucinato

Allora prima di tutto procuriamoci un ottimo olio extravergine d’oliva. Sembrerà banale, ma fa davvero la differenza in fatto di gusto del piatto. Poi il passaggio più importante, dobbiamo lavarla. Esatto, sia che sia conservata solo con acqua e aceto sia che sia condita. Lavandola potremo togliere parte di quel sapore di “confezionato” che è facile da riconoscere. Passiamola sotto l’acqua corrente per qualche minuto e mettiamola in un colino. Così drenerà l’acqua in eccesso.

Ora pensiamo a cosa metteremmo nell’insalata per condirla se avessimo cucinato da zero. Senza dubbio il primo pensiero ricade sul prezzemolo fresco. Nelle confezioni pronte spesso è sostituito dall’origano o dal prezzemolo in polvere. Limone e aglio sono altri due ingredienti fondamentali. Non esageriamo perché potremmo ritrovarci con un piatto dal sapore troppo artificiale.

E ora l’ingrediente segreto che contrasta l’effetto un po’ gommoso dell’insalata pronta, il sedano. Questa pianta ci permette di dare croccantezza al piatto, ma anche freschezza. Tagliamo un paio di coste a pezzetti e aggiungiamole all’insalata. Già dal primo boccone sarà difficile capire che si tratta di un’insalata pronta!

Ecco come trasformare l’insalata di mare pronta in un piatto che sembra appena cucinato. Ora impiattiamola bene, se ci piace, aggiungiamo un po’ di peperoncino.

