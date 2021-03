Fra tutti i lavoretti di casa, il più detestabile è senz’altro quello di scartavetrare e verniciare le persiane. Quanti ragazzi sono stati obbligati dai padri a questa oscena pratica domenicale?

Ma quando le persiane non si possono più salvare, c’è un altro spazio che possono occupare in casa. Possono avere un’altra utilità. Il mondo del precariato giovanile, l’esigenza di arredare un ambiente senza disporre di denaro, hanno stimolato la fantasia in materia.

Ecco come trasformare le persiane vecchie in una libreria.

Procedimento

Innanzitutto, tirare un sospiro di sollievo, perché non è obbligatorio grattarle e verniciarle.

Anzi, se l’arredamento lo permette, è meglio dare soltanto una mano di impregnante.

Così facendo i difetti e le crepe della vernice conferiranno bellezza e fascino al risultato.

Tutto dev’esser calcolato sulla lunghezza della persiana. Ciò che si vuole realizzare è una libreria a muro, dunque è questione di gusto. Si può utilizzare la persiana alta due metri di una porta, come quella più corta di una semplice finestra. Quale che sia la lunghezza, basta inchiodare sui bordi della persiana delle linguette metalliche forate, in modo che sporgano. Si trovano in qualsiasi ferramenta. Con un trapano, una manciata di tasselli e le giuste viti, si proceda ad attaccare la persiana nel muro, ad altezza d’uomo. Fra le stecche della persiana si potranno mettere libri e fascicoli, con le copertine rivolte in fuori. Una soluzione imprevista.

Altri utilizzi

Se il salotto di casa non è abbastanza kitsch per una soluzione del genere, la si può adottare in altri ambienti. Ad esempio in cucina questa persiana a muro, risulta perfetta come contenitore di spezie, tisane e mazzetti di erbe aromatiche. Può essere perfetta nell’ingresso, utile per bollette, riviste e lettere. Infine può risultare molto carina in bagno, soprattutto se l’arredamento è rustico. In quest’ottica può diventare facilmente un inaspettato porta asciugamani.

Insomma, ecco come trasformare le persiane vecchie in una libreria, in un mobile da cucina o in un porta asciugamani.