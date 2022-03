Quante ne abbiamo collezionate in casa dopo aver preso il sushi da asporto. Nella nostra casa ormai abbondano le bacchette usate e non sappiamo che farne. Qualcuna la conserviamo per ogni eventualità, magari una serata cinese organizzata con gli amici. O perché no, una serata sushi in cui ci cimentiamo in questa splendida arte.

Però bisogna ammetterlo, forse ne abbiamo un po’ troppe e ci tocca buttarle via. Ecco che poi comincia il dilemma, sono bastoncini in legno e si possono buttare nell’umido? Oppure vengono trattati e quindi vanno del residuo secco?

Allora perché non evitare tutti questi problemi e riutilizzarli in modo più creativo e sostenibile per l’ambiente. Così non solo eviteremo di inquinare ma daremo una nuova vita a questi bastoncini. Rimarremo stupiti dalle creazioni che possiamo realizzare con solo un po’ di colla.

Come trasformare le bacchette cinesi in oggetti creativi per abbellire la casa e non solo per aiutare le piante

Le bacchette cinesi spesso si riutilizzano soprattutto in giardino. Possono servirci come i pali nelle piantagioni e aiutarci ad orientare le nostre piantine nell’orto. Ma vengono utilizzate anche come fermacapelli o come bastoncini per gli spiedini improvvisati.

In realtà con un po’ di fantasia e un po’ di manualità possono diventare veri e propri oggetti decorativi. Ad esempio se ne abbiamo molte possiamo realizzare uno stupendo cesto portafrutta o uno svuotatasche in legno. Completamente a costo zero e davvero bellissimo da posizionare in casa.

Portafrutta

Per realizzare un portafrutta serviranno almeno 40 bacchette. Segniamo su una estremità un puntino a 3 cm dal bordo, e sull’altra almeno a 6 cm. Con un trapano o un punteruolo (si raccomanda la massima prudenza) creiamo i fori e prendiamo un filo di metallo. Infiliamo i bastoncini alternandoli uno su e uno giù, sempre nel foro dalla parte più corta. Quando abbiamo finito fissiamo il filo di metallo in modo che non fuoriescano da nessun lato. Non ci resta che infilare altri due fili, uno per parte, negli altri fori rimasti ed ecco un portafrutta bellissimo.

Ad esempio possiamo creare un piccolo cavalletto per foto oppure per appoggiare il tablet. Oppure si può realizzare un porta-piante o una piccola libreria geometrica da appendere. Usando la colla a caldo per unire le varie bacchette costruendo un esagono. Fare lo stesso per due volte e collegare le due figure con altre bacchette. Poi basterà creare un ripiano con del cartone, incollarlo e dipingere il tutto.

Oppure più semplicemente si può realizzare una stuoia da usare come tovaglietta da colazione. O una base da posizionare sul mobile come appoggio per un bellissimo vaso decorativo.

Quindi, ecco qualche idea fai da te su come trasformare le bacchette cinesi in oggetti creativi. Anche gli oggetti di uso comune si possono riciclare per creare oggetti fantastici. Abbiamo visto come da un ombrello rotto si può ricavare uno stendino o un grembiule. SI può davvero creare qualcosa di unico e straordinario solo usando un po’ di fantasia.

