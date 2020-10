Sarà capitato a tutti di essersi trovati alle prese con dei cespi d’insalata ben superiori all’ordinario fabbisogno. E così, vuoi per errori di calcolo in eccesso, o per pasti consumati fuori casa, i contorni verdi cominciano a perdere vitalità. E quando l’occhio non è appagato, si sa, che anche il palato ne risente. Così quelle foglie verdi stipate in frigorifero e dall’aspetto non più tonico, non sono così allettanti come contorni crudi. Che fare dunque se non si ha proprio voglia di preparare un’insalatona? Una soluzione c’è e pure appettitosa. Vediamo quindi come trasformare in pochi minuti l’insalata vecchia di giorni in un contorno caldo.

Tipi d’insalata

La soluzione per rendere ancora gustosa al palato l’insalata vecchia di giorni è quella d’imprimere un radicale cambio di rotta. Che vuol dire? Semplicemente che anziché pensare all’insalata come ad un alimento da consumarsi crudo, bisognerà mettersi nell’ordine d’idee di consumarla caldo. E per ottenere i migliori risultati, è meglio prendere in considerazione le insalate a foglia larga e dalla costa grossa. Si pensi, ad esempio, ai vari tipi di lattuga che mantengono bene la cottura. Infatti che si tratti della qualità Iceberg, Trocadero o Romanella, poco importa. Tutte vanno bene come base di un contorno caldo, da preparare davvero nel giro di qualche minuto. Vediamo come!

Come trasformare in pochi minuti l’insalata vecchia di giorni in un contorno caldo

Ebbene sì, anche l’insalata può essere cotta e ripassata in padella. Con il benficio, peraltro, di ridurre sensibilmente i tempi di cottura. Mentre infatti per cuocere la verdura bisogna prima, quantomeno, sbollentarla in acqua calda, con l’insalata tutto si fa più semplice e veloce. Infatti, dopo aver lavato le foglie, basterà tagliarle a pezzetti e metterle direttamente in padella per una cottura veloce. Con il calore dei fuochi, l’insalata arriverà quindi a cottura, senza quasi aggiunta di acqua, oltre quella autoprodotta. Per cui, sarà sufficiente aggiungere una manciata di sale, uno spicchio di aglio o peperoncino e il contorno sarà pronto davvero in pochissimo tempo.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Condimenti gustosi

Per rendere poi ancora più gustoso il piatto d’insalata ripassata in padella, c’è chi aggiunge delle alici a fine cottura. Infatti con la liquefazione, aggiungeranno un tocco in più al piatto, riducendo anche la necessità di aggiungere altro sale. Un’altra idea potrebbe essere quella di servirsi di capperi e olive nere, per imprimere una marcia in più al sapore lieve dell’insalata. Resta inteso che a fine cottura, indipendentemente dagli ingredienti aggiunti, dovrà prevedersi un filo di olio di buona qualità, a coronamento del tutto.