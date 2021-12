A San Silvestro il brindisi è rigorosamente con lo spumante, ma si può anche aggiungere un tocco alternativo. Ecco come trasformare il solito spumante di Capodanno in un drink originale e portafortuna grazie a un solo ingrediente.

Un frutto che dona fortuna e salute

Se c’è un frutto delle feste per eccellenza, è sicuramente la melagrana. Fin dall’antichità, in svariate culture, questa delizia è stata considerata di buon auspicio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Grazie all’abbondanza di chicchi contenuti nel frutto, la melagrana è infatti simbolo di ricchezza, prosperità e fecondità. Proprio per questo donare una melagrana a Natale e mangiarla assieme alla famiglia a Capodanno porta fortuna nell’anno nuovo.

Bisogna però ricordarsi che la ricchezza più grande è la salute. E infatti la melagrana non porta solo soldi, ma anche tanti benefici per l’organismo.

Come spiegano gli esperti, la melagrana fornisce fibre utili per la digestione e l’intestino. È inoltre ricca di sostanze che combatterebbero i radicali liberi, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari.

Perché allora non incorporare questo frutto nel drink con cui brindare a Capodanno?

Come trasformare il solito spumante di Capodanno in un drink originale e portafortuna grazie a un solo ingrediente

Talvolta le ricette della tradizione diventano originalissime grazie a un semplice ingrediente. Per esempio, ecco 3 ricette con la pasta sfoglia per trasformare cotechino e lenticchie in un piatto raffinato e sfizioso per Capodanno.

Anche lo spumante per brindare a mezzanotte si può arricchire con un’aggiunta a sorpresa: la melagrana. Ecco come.

Gli ingredienti per 4 persone sono:

4 melagrane grandi;

600 ml spumante;

2 lime.

Innanzitutto bisogna aprire i frutti e ricavarne il succo con lo spremiagrumi. Attenzione, però, a non buttare via gli scarti. Infatti la buccia della melagrana contiene nutrienti preziosi e può essere preparata in diversi modi. Anche i semi hanno dei benefici inaspettati per la salute.

Basterà poi mescolare in una caraffa il succo delle melagrane, lo spumante e il succo di due lime. Raffreddare in frigo per circa un’ora e servire.

Bisogna però ricordare che non tutti gli ospiti bevono alcol. Per permettere a tutti di partecipare al brindisi portafortuna, si può anche optare per la versione analcolica. In questo caso basterà mescolare il succo di due melagrane, un goccio di succo d’arancia e 400 ml di acqua tonica. A piacere, dolcificare con zucchero di canna.

Così grandi e piccini saranno ugualmente felici e fortunati!