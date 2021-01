Come trasformare il classico petto di pollo in un piatto dietetico gustosissimo 

Siamo da poco reduci dalle festività invernali che probabilmente ci hanno portato oltre ai regali anche qualche chilo in più. Ci siamo allora rimboccati le maniche e abbiamo iniziato una dieta o comunque un’alimentazione più sana e corretta. Sicuramente tra le pietanze che andremo a consumare in questo percorso troveremo anche le fettine di petto di pollo. Povero di grassi e calorie ma ricco di proteine è sicuramente un alimento indicato per chi vuole dimagrire.

È anche vero però che cucinato in maniera semplice non stuzzica affatto il palato. Si finisce con il storcere la bocca quando arriva la sera che dobbiamo prepararlo. Proprio per questo vogliamo consigliare come trasformare il classico petto di pollo in un piatto dietetico ma gustosissimo con soli due ingredienti.

Petto di pollo all’arancia

Vediamo subito come si può utilizzare questo frutto per sconvolgere questo piatto rendendolo molto più succoso e accattivante. Iniziamo spremendo un’arancia e mettendo da parte il succo. Basta un frutto per una singola porzione di carne. Prendiamo una padella antiaderente mettiamo un filo d’olio e iniziamo a cuocere a fuoco medio le nostre fettine. Quando arriveranno ad avere quel primo aspetto biancastro allora versiamo tutto il succo precedentemente ottenuto.

Mettiamo la fiamma a fuoco basso e giriamo di tanto in tanto le fettine. La cottura sarà terminata quando il succo si sarà ritirato quasi del tutto. A questo punto avremo ottenuto delle fettine dorate ricoperte di un sughetto corposo e con un sapore tutto da scoprire.

La curcuma

Questa spezia è perfetta per rivoluzionare il nostro pollo. Prendiamo un bicchiere o una tazza di acqua, meglio se calda, e aggiungiamoci la curcuma. Mischiamo bene per ottenere una miscela omogenea. Questo perché la curcuma da sola senza una base liquida potrebbe seccare la carne e non spargersi bene. A questo punto cuociamo le fettine sempre fino allo stesso punto. Dopodiché versiamo la miscela sulla padella e abbassiamo il fuoco. In questo caso però le fettine vanno girate molto spesso per far sì che il sugo si possa amalgamare bene. Con questa spezia daremo sicuramente un tocco in più che stuzzicherà decisamente il nostro palato.

Abbiamo scoperto come trasformare il classico petto di pollo in un piatto dietetico ma gustosissimo con soli due ingredienti ma non è finita qui. Curcuma e arancia si sposano perfettamente insieme. Basterà seguire gli stessi procedimenti aggiungendo dopo il succo un po’ della spezia senza averla mischiata con l’acqua.