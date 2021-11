Il salotto è da sempre considerato come la stanza adibita al relax e alla tecnologia. Tutti noi, finita la giornata lavorativa, ci stendiamo sul divano e ci godiamo il nostro tempo libero.

Il sogno di molti italiani sarebbe quello di trasformare il salone in un vero e proprio cinema casalingo, in modo da eliminare le dosi in eccesso di stress e poter radunare amici e parenti durante serate a tema.

Come si può fare questo cambiamento da comune stanza a multisala a km 0? Vediamo come trasformare con pochi euro il proprio salotto in un accogliente cinema per passare piacevoli serate in famiglia e fare un figurone con gli ospiti.

Dotiamoci di un bel proiettore da far scendere su una parete bianca e di un buon impianto audio e non ci resterà che goderci il nostro cinema a km 0

Per prima cosa bisogna scegliere un divano accogliente e spazioso, ma soprattutto ultra-comodo.

Il comfort, si sa, è il sentimento più importante da provare in queste situazioni.

Nel mercato sono presenti moltissime soluzioni anche economiche. Un esempio, per chi volesse risparmiare, è quello di scegliere un divano in ecopelle. Questo dà lo stesso colpo d’occhio e la stessa comodità di uno in pelle, evitando di provare eccessivo calore nei mesi più caldi.

Un altro simpatico consiglio è quello di dotarsi di una poltrona. O meglio ancora, per gli amanti del design, di una chaise longue dove potersi anche stendere durante un film.

Una volta completate le sedute, non ci resterà che pensare all’impianto televisivo.

Il vero re della stanza dovrà essere proprio l’impianto. Per evitare di spendere soldi eccessivi per l’ultimo modello in commercio, un’alternativa vincente potrebbe essere quella di comprare, con una spesa inferiore, un proiettore, collegarlo con i vari decoder o addirittura con i computer, e proiettare le immagini video in una superficie liscia.

Questa superficie potrebbe essere un telo fai da te o anche più semplicemente il muro di casa, in modo da non dover sostenere spese se non per comprare il proiettore.

Così facendo, ci si ritrova ad avere come “schermo” una superficie molto più ampia rispetto a qualunque televisore in vendita. Così ci sembrerà di avere in casa una vera e propria sala proiezioni personale.

Un aspetto da non sottovalutare è quello dell’audio e dell’illuminazione. Una luce troppo invasiva potrebbe, infatti, abbassare di gran lunga la qualità dell’immagine proiettata. Si consiglia per tanto l’utilizzo di lampade con luci soffuse, mai indirizzate direttamente sulla superficie su cui si proietta. Per l’impianto audio ci basterà, invece, comprare due casse anche di piccole dimensioni, che daranno subito l’effetto vivo e forte del teatro cinematografico.

Non ci resta ora che armarci di film e popcorn, riunire gli amici o semplicemente passare del tempo in famiglia per godersi un nuovo cinema fatto in casa.