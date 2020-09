Una inedita coppia, una scelta che per un verso può sembrare ambigua e per un altro naturalmente logica. Titoli azionari tecnologici e oro, sono i due asset che da inizio anno stanno proteggendo i portafogli. E hanno fatto guadagnare molto a chi gli ha scelti. Nella seguente analisi di ProiezionidiBorsa illustriamo come trasformare 10mila euro in circa 12mila euro in soli 8 mesi grazie a questa scelta.

La sorpresa dei titoli tecnologici

L’oro si sa essere bene rifugio per eccellenza. Quindi non ci stupiamo di scoprire che dall’inizio dell’anno a oggi, le sue quotazioni sono salite di oltre il 20%. Ricordiamo che a fine febbraio, quando l’emergenza Covid ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo, le quotazioni delle Borse sono crollate mediamente del 40%.

Ma scoprire che le azioni hanno rappresentato un bene rifugio, è una sorpresa. Attenzione, però. Non tutte le azioni, ma solo un settore ben preciso. I titoli che da gennaio a oggi hanno realizzato una performance di quasi il 20%, sono le azioni legate alla tecnologia.

Un nuovo bene rifugio?

Il Nasdaq USA (NASDAQ:IXIC) è per antonomasia la Borsa dei titoli tecnologici. L’indice da inizio anno a oggi, ha segnato un apprezzamento appena inferiore al 20%. Ma a metà agosto, prima della correzione delle ultime settimane, il guadagno era del 28%. Il che è sorprendente se si pensa che tra fine febbraio e metà marzo c’è stato un crollo delle Borse. Lo stesso Nasdaq a metà marzo aveva ceduto quasi il 30%.

Come abbiamo scritto sopra, l’apprezzamento delle azioni non è stato lo stesso per tutte. Se prendiamo a titolo di esempio il nostro indice Ftse Mib, scopriamo che da inizio anno ha ceduto il 18%. Mentre se prendiamo la Borsa più importante in Europa, quella tedesca, ci accorgiamo che l’indice Dax da gennaio è in calo del 2%.

Come trasformare 10mila euro in 12mila in soli 8 mesi grazie a questa scelta

La pandemia sta cambiando i parametri di riferimento della economia mondiale e dei mercati finanziari. La quarantena ha dato una spinta ulteriore all’uso di Internet e a quei titoli legati alla tecnologia web. Col risultato che in questi mesi sono diventati un bene rifugio.

Chi avesse investito 10mila euro a inizio anno sull’oro oggi avrebbe oltre 12mila euro. Investendo sul paniere del Nasdaq si avrebbero 11.800 euro circa. E’ una tendenza che può durare? Sicuramente lo sviluppo del web non è una mania destinata a passare, tutt’altro. Diverrà sempre più centrale nella nostra vita.

Titoli azionari che dimostrano di sapere reagire ai cali violenti dei mercati e recuperano velocemente, sono da tenere in considerazione per chi investe. Oggi e per il futuro.

