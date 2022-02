In Borsa a Milano ci sono azioni poco conosciute dal grande pubblico ma che operano in campi molto promettenti. Il loro business è in costante crescita e le quotazioni da tempo corrono con performance incredibili. Tra questi titoli troviamo una società che negli ultimi anni in Borsa è cresciuta moltissimo e la corsa dei prezzi potrebbe proseguire anche nei prossimi mesi.

Chi si pensa alla Borsa immediatamente pensa ai titoli più noti, come Eni, Telecom, magari Stellantis (ex Fiat). Invece quando pensiamo ad una società con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, raramente pensiamo che potrebbe essere un ottimo investimento. Un esempio? Tutti i giorni moltissimi di noi accendono un Pc e utilizzano i programmi di Microsoft. Utilizzano il cellulare e utilizzano i servizi di Google.

Sempre con il cellulare, magari un iPhone, ordinano un prodotto su Amazon e chattano con gli amici su Facebook o Whatsapp (società di Facebook). Ma quanti hanno in portafoglio azioni di queste società? Eppure i prezzi di alcuni di questi titoli negli ultimi hanno realizzato rialzi stratosferici, come per esempio quelli di Apple o Amazon.

Come trasformare 1.000 euro in 35.000 euro in una sola mossa con un’azione che pochissimi conoscono

Anche in Italia abbiamo titoli che nel medio e lungo periodo hanno regalato rialzi impressionanti e che hanno molte potenzialità di guadagno. Tra le maggiori società quotate a Piazza Affari alcuni titoli negli ultimi anni hanno avuto rialzi importanti, per esempio le azioni della Ferrari. Ma se pochissimi al mondo non conoscono il marchio Ferrari, pochi in Italia conoscono la società Reply (REY). Questa società, italiana con sede in Italia, opera nell’ambito dei servizi tecnologici alle imprese.

Il titolo negli ultimi 10 anni ha avuto un rialzo costante fino alla fine del 2021. A febbraio del 2012 chi avesse comprato 250 azioni della società, avrebbe speso circa 1.000 euro. Infatti a febbraio 2012 un’azione valeva circa 4 euro. Oggi quelle 250 azioni varrebbero 35 volte di più, ovvero 35.000 euro. Ecco spiegato come trasformare 1.000 euro in 35.000 euro investendo in un’azione sul lungo periodo.

A fine novembre dello scorso anno quello stesso pacchetto d’azioni valeva oltre 46.000 euro. Questo dato rende potenzialmente interessante l’investimento in questo titolo. Infatti i prezzi tra dicembre 2021 e gennaio 2022 hanno subito uno scivolone in linea alle quotazioni dei titoli tecnologici mondiali. Tuttavia una volta terminato il ribasso i prezzi di questo comparto ritorneranno a crescere e gli attuali valori rappresentano dei prezzi da saldo.

Perché questo titolo è un’occasione

Ecco perché questo titolo tecnologico è un’occasione da seguire con attenzione. Al momento dell’analisi l’azione quota 142 euro e in area 145/150 euro passa una forte resistenza. Un ritorno dei prezzi sopra questa soglia spingerà Reply al primo target di 160 euro e successivamente nuovamente sui massimi assoluti in area 190 euro. Dai valori attuali il rialzo è di circa il 35%.

Questo scenario rialzista sarà rimpiazzato dal proseguimento del calo dei prezzi solamente se il titolo scenderà sotto 130 euro. Se questa ipotesi si verificasse i prezzi calerebbero fino in area 100 euro.

