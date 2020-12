Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



E’ tempo di tredicesima e molti approfitteranno di questa mensilità in più per fare regali, pagare bollette, per il cenone di Natale, ecc. E se invece quest’anno la tredicesima fosse impiegata in modo diverso? Se invece, complice le feste sottotono, si mettesse via l’intera tredicesima, o buona parte, e la si investisse, quanto si potrebbe guadagnare?

Ipotesi di investimento per 10 anni

Gli Analisti di ProiezionidiBorsa hanno voluto calcolare cosa accadrebbe se invece di spendere la tredicesima, la si investisse. L’ipotesi è di impiegare le prossime dieci tredicesime e calcolare quanto si otterrebbe alla fine del decennio, a dicembre del 2030.

Secondo uno studio del 2019 dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, l’importo medio della tredicesima ammonta a circa 950 euro. Per comodità supponiamo che la tredicesima sia di 1.000 euro e che questo importo rimanga per 10 anni.

Ipotizziamo, inoltre, diverse soluzioni di investimento. Differenti strumenti, che, ovviamente, offrono rendimenti diversi. La prima ipotesi è di servirsi di Buoni Ordinari Postali.

Investendo una tredicesima di 1.000 euro l’anno, ogni anno per 10 anni, quanto si riceverà alla fine dei 10 anni? Ad un tasso dello 0,3%, che è il rendimento attuale dei Buoni Postali, la cifra finale sarà di 10.138 euro. In pratica, 10.000 euro versati e 138 euro di interessi lordi.

Come trasformare 1.000 euro di tredicesima in 12.041 euro in dieci anni

Possiamo ipotizzare di investire in un Titolo di Stato a tasso fisso che abbia un rendimento medio annuo dell’1%. In questo caso, sempre a fronte di 10.000 euro investiti (mille ogni anno), si otterrebbe a scadenza un importo di 10.470 euro lordi.

Puntando su un conto di deposito bancario, si potrebbe spuntare un rendimento maggiore. Oggi ci sono certificati di deposito che arrivano a offrire il 2,0% annuo. Immaginando di potere ottenere questo rendimento per una decade, alla fine dei 10 anni si avrebbero 10.965 euro lordi.

E se investissimo i 1.000 euro sul mercato azionario? Alcuni studi rivelano che mediamente negli ultimi 20 anni un investimento in azioni ha reso circa il 4,5% annuo. Proviamo a essere prudenti e a calcolare un rendimento del 4% annuo. A scadenza 10mila euro diventerebbero 12.041 euro lordi. Il rendimento sarebbe di circa 2.000 euro. Ecco come trasformare 1.000 euro di tredicesima in 12.041 euro in dieci anni.

