Se in casa si hanno delle creme abbronzanti scadute, è meglio non buttarle, perché possono essere riutilizzare per uno scopo piuttosto peculiare: trasferire le foto su un pezzo di legno. Questo lavoro creativo è semplice da realizzare e richiede pochissimo tempo. I materiali da utilizzare, sono facili da reperire, basterà avere in casa una porzione di legno di albero, oppure un vecchio tagliere, un quadrato di legno. Insomma una superficie in legno dove poter trasferire la foto che è stata scelta e utilizzarla come quadro da appendere o come cornice da esporre come soprammobile.

Ecco come trasferire una foto sul legno con la crema abbronzante

Cosa serve?

Tronco;

righello;

crema abbronzante;

pennello;

carta oleata;

scotch;

foglio A4.

Poggiare il foglio di carta oleata su un foglio per la stampante A4, Fissarlo nei quattro angoli con lo scotch. Assicurarsi che il foglio, non superi la superficie che deve essere stampata.

Cosa fare quindi?

Stampare la foto dal lato della carta cerata. Occorre prestare attenzione a posizionare la foto nella stampante, in modo da non far strappare la carta cerata e che possa essere tolta facilmente. Prendere la crema abbronzante e spalmarne con un pennello un bel po’ sulla superficie del pezzo di legno scelto e che si intende decorare.

Sistemare il lato stampato della carta cerata sul legno.

Ora il foglio della stampante A4 può essere tolto. Strofinare con un po’ di forza la parte superiore utilizzando il righello. Prestare attenzione a non strappare la carta.

Fare riposare una decina di minuti e poi tirare lentamente la carta cerata. Ed ecco come trasferire una foto sul legno con la crema abbronzante! Questo tipo di lavoro va molto di moda, oltre ad abbellire la propria casa, lo si può utilizzare per fare un regalo ad un amico o un parente. Regalo che sarà certamente molto gradito per la sua originalità. Oltre alle foto personali, è possibile trasferire dei disegni o dei bei motivi o ancora, creare un disegno digitale, stamparlo e procedere come sopra indicato.