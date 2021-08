L’estate sta volgendo al termine e sta iniziando il momento di programmare il lavoro, gli impegni scolastici e il tempo libero per noi e i nostri figli. Non sempre, dopo essere stati a scuola, i bambini avranno i pomeriggi impegnati e così potrebbero trascorrere molte ore davanti al televisore, con lo smartphone o con la consolle dei giochi. Questo porta loro ad annoiarsi ed a chiudersi al rapporto con il resto della famiglia. Per evitare di trovarci in questa situazione, ci soccorreranno i consigli della nonna e potremo sperimentare un modo diverso di stare insieme in allegria. Magari usando i cinque sensi e facendo un viaggio per riscoprire modi semplici e divertenti per far rivivere le tradizioni.

Come trascorrere i lunghi pomeriggi autunnali con i nostri bambini e preparare favolosi biscotti

I nostri bambini, super tecnologici e frenetici, hanno bisogno di cose semplici ma efficaci che permettano loro di acquisire dimestichezza con la manualità e di apprezzare il rispetto dei tempi per ottenere dei risultati. La nonna, ottima consigliera, suggerisce di radunarli nel cuore pulsante della casa, ovvero la cucina, e di preparare biscotti fatti in casa insieme a noi.

Quali biscotti preparare?

I biscotti della nonna sono facili da preparare, si sciolgono letteralmente in bocca e si possono gustare con la panna, con la marmellata oppure con il cioccolato caldo. Ecco la dose per sei biscotti grandi:

150 grammi di burro;

75 grammi di zucchero;

175 grammi di farina bianca;

75 grammi di farina di riso.

Iniziamo con sbattere a crema il burro con lo zucchero in una terrina, fino a raggiungere una consistenza soffice. A questo punto aggiungiamo la farina bianca e poi la farina di riso. Mescoliamo velocemente per dare consistenza all’impasto e poi raccogliamolo a forma di palla. Per formare i biscotti dobbiamo pressare l’impasto in uno stampino di 7 o 8 cm e far raffreddare 30 minuti in frigorifero sulla placca del forno unta. A questo punto, procediamo ad infornare per 20 minuti a 170 gradi e appena pronti, spolveriamo con lo zucchero a velo. Li lasciamo raffreddare e dopo circa 30 minuti sono pronti da gustare.

La versione salata

Possiamo anche realizzare una versione salata dei nostri biscotti adatta per accompagnare i formaggi. In questo caso, non dovremo usare lo zucchero e dovremo insaporire l’impasto con 75 grammi di parmigiano grattugiato ed una presa di coriandolo macinato. Possiamo associare ai biscotti fatti in casa anche la realizzazione della pasta insieme ai bambini. In questo modo prepareremo una cena completa e renderli fieri delle loro capacità.

Abbiamo trovato uno dei tanti spunti per capire come trascorrere i lunghi pomeriggi autunnali con i nostri bambini e preparare favolosi biscotti, senza utilizzare strumentazioni elettroniche e che potrà essere una meravigliosa scoperta per loro e per noi che li accompagniamo.