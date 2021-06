Se con l’estate arrivano giornate più lunghe e tempo libero da passare in famiglia, arrivano anche il caldo e l’afa. In molti, infatti, non amano la stagione estiva proprio perché il caldo eccessivo rende difficile trascorrere dei bei momenti, soprattutto per chi vive in città.

Per cui molte persone optano per trascorrere week end alternativi in mezzo alla natura. Continuando a leggere vedremo quali sono le attività migliori per combattere il caldo.

Come trascorrere i caldi week end estivi all’insegna del divertimento immersi nel fresco

Quando il caldo si fa sentire e la voglia di fuggire dalla città è forte, allora giunge il momento di una fuga in montagna. Qui, esistono diverse opportunità di svago adatte sia alle famiglie che agli amici, per godersi il tempo insieme al fresco.

Sono queste alcune delle attività più amate:

rafting: il rafting è uno sport in cui si scende un fiume su un gommone gonfiabile pagaiando. Così come la canoa e il kayak, è un’attività ideale per l’estate perché si svolge in montagna, su un fiume e al fresco. Inoltre, è più semplice rispetto alla canoa e al kayak, ed è un’attività adatta a tutti;

hydrospeed: così come per il rafting anche qui si scende un fiume, ma in acqua, aggrappati ad un galleggiante e con le pinne ai piedi. Per provare l’hydrospeed, si deve essere bravi nuotatori e amanti dell’adrenalina;

parco avventura: i parchi avventura sono dei parchi ricchi di percorsi acrobatici in mezzo alla natura, dove giocare a fare Tarzan. I percorsi includono ponti tibetani, carrucole, percorsi in equilibrio su funi sospese e molto altro, in diversi livelli di difficoltà.

Week end rilassanti in montagna

Come abbiamo visto, per trascorrere i caldi week end estivi all’insegna del divertimento immersi nel fresco esistono diverse alternative. Eppure, non tutti amano gli sport e le attività descritte.

Per quelle persone che amano rilassarsi al fresco, la scelta ideale è di trascorrere le ferie in montagna, magari facendo lunghe passeggiate.

In ogni caso, spendendo il week end in montagna provando nuove esperienze, o rilassandosi al fresco, sarà semplice dimenticare per un attimo l’afa estiva.