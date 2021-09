L’autunno è ormai arrivato. Le vacanze sono un lontano ricordo e con loro anche gli aperitivi sulla spiaggia al tramonto, i gelati sotto l’ombrellone o i ricchi pranzi in un rifugio di montagna. E, spesso, questi peccati a tavola hanno lasciato strascichi antipatici. Qualche chilo in più, la perdita del peso forma e la cerniera che proprio non si chiude più. Niente paura, settembre è il mese ideale per rimettersi in carreggiata e tornare al peso che si desidera: bastano un po’ di impegno e di costanza.

Ecco quindi come tornare in forma dopo gli sgarri estivi.

L’importanza dell’attività fisica

A fianco dell’alimentazione, uno stile di vita attivo è fondamentale per il raggiungimento del benessere fisco, ma anche psicologico. Medici, nutrizionisti e massimi esperti in materia consigliano a tutti, dai bambini fino alle persone anziane, di fare attività fisica ogni giorno.

Non è necessario passare intere giornate in palestra, fare interminabili serie di squat o addominali: soprattutto per chi è all’inizio o è fermo da tanto, è sufficiente fare almeno 10.000 passi, se a velocità sostenuta meglio.

E poi ci sono piccoli ma utili accorgimenti che possono aiutare anche i più pigri: preferire le scale all’ascensore, la bicicletta alla macchina o andare a prendere il pane a piedi. Insomma, trovare qualsiasi scusa pur di alzarsi dal divano.

Vediamo insieme alcuni semplici ma efficaci consigli per tornare in forma dopo gli sgarri estivi. Scelte quotidiane che, a lungo termine, daranno i risultati sperati:

Iniziare la giornata con una colazione nutriente: la colazione è il pasto più importante, perché permette di riattivare il metabolismo dopo il digiuno notturno. Via libera quindi a yogurt, frutta, cereali e, ogni tanto, uova, bresaola o salmone;

Fare due spuntini oltre ai pasti principali: mangiare un frutto a metà mattina e a metà pomeriggio permette di riempire quel languorino che spesso sentiamo tra un pasto e l’altro. Inoltre, permette di mantenere attivo il metabolismo e di non arrivare troppo affamati a pranzo e a cena;

Variare gli alimenti: portare a tavola molti alimenti, dai colori diversi, rende la propria dieta completa e sana. Per esempio, i cibi bianchi come aglio e cipolla rafforzano il sistema sanitario e abbassano la pressione sanguigna; la frutta e la verdura sulle tonalità del rosso e del blu (barbabietole, uva e fragole) contengono agenti antiossidanti che aiutano a ridurre lo stress. Infine, l’arancia, il limone e il peperone sono ricchi di vitamina C che stimola le difese immunitarie.