Pochi sanno che è possibile tonificare, e avere un addome piatto senza dover necessariamente perdere tante ore in palestra. Esistono alcuni esercizi di Pilates da eseguire costantemente tutti i giorni che permettono di tonificare e scolpire l’addome e il resto del corpo.

Cos’è il Pilates

Il Pilates è un sistema di allenamento che nasce agli inizi dell’900. La sua pratica permette di tonificare il corpo, migliorare la postura e la fluidità e la precisione dei movimenti. Permette di rafforzare il fisico senza aumentare troppo la massa muscolare, lavorando sulla zona addominale e dorsale. Tutto ciò lo si ottiene eseguendo gli esercizi con dei movimenti lenti, concentrandosi sulla respirazione e avendo consapevolezza dei movimenti che si eseguono.

Come tonificare e scolpire l’addome in dieci giorni con esercizi mirati di Pilates e adatti anche a chi ha 40 e 50 anni

In questa guida vedremo quali esercizi eseguire per scolpire il nostro addome impiegando pochi minuti al giorno e in meno di un mese.

Single leg stretch

Stendersi in posizione supina sollevare la testa e le spalle. Irrigidire i muscoli dell’addome, sollevare le ginocchia da terra stendere una gamba, in modo che sia parallela al pavimento e con le mani tenere fermo l’altro ginocchio. Inspirare e respirare mentre scambiamo le gambe. Durante lo svolgimento di questo esercizio bisogna tenere lo sguardo rivolto verso le gambe.

Esercizio dei 100

Sdraiarsi mettendosi supina, alzare le gambe a 90°, portare le braccia in prossimità dei fianchi. Inspirare e, mentre si espira, fare forza sugli addominali sollevando solo le spalle dal pavimento. Intanto, alzare le braccia prima verso l’alto e poi abbassarle per 100 volte.

Addominali obliqui

Stendersi in posizione supina, mettere le mani indietro la nuca, e salire le ginocchia. Mentre si espira salire con la testa e le spalle, stendere la gamba destra e contemporaneamente ruotare le costole e quindi il busto nell’altro senso. Lo sguardo deve essere sempre rivolto verso il movimento, non portare le spalle vicine alle orecchie e creare pressione al collo.

Addominali inferiori-superiori

Mettersi sdraiati in posizione supina e con le braccia e le gambe distese sul pavimento. Stringere i muscoli dell’addome, alzando contemporaneamente il busto e le gambe, portando poi le ginocchia al petto. Dopodiché, allungare le braccia e le gambe facendogli sfiorare il pavimento.

Roll-up

Stendersi sul pavimento con la pancia in su, le braccia stese dritte sulla la testa e le gambe distese. Contrarre i muscoli della pancia e dello stomaco alzare il corpo fino a sedersi, senza sollevare le gambe dal pavimento. Ripetere l’esercizio al contrario, poggiando pian piano la schiena sul pavimento.