Molti di noi condividono gli spazi di casa con un cane o un gatto: animali da compagnia per eccellenza e compagni di vita. Cani o mici diventano in poco tempo i coccoloni di casa, nuovi componenti della nostra famiglia, adattandosi velocemente alla convivenza. Tuttavia, indipendentemente da quanto siano educati o meno i nostri amici animali, nel tempo potrebbero insorgere comportamenti decisamente inaspettati e alle volte fastidiosi. Per esempio, se abbiamo un felino in casa, potrebbe capitare che da un momento all’altro il nostro micio faccia la pipì fuori dalla lettiera. Ovviamente, se non ne capiamo la causa o non prendiamo provvedimenti, rischiamo di ritrovarci schizzi di pipì in ogni angolo della nostra casa.

Inoltre, se non rimuoviamo l’odore, rischiamo che il nostro gatto ritorni a urinare nel medesimo punto una seconda o terza volta. In casi simili, oltre a indagare i motivi di questo comportamento, dobbiamo capire come togliere velocemente lo sgradevole odore acre e pungente della pipì del micio.

Attenzione ai rimedi

Pertanto, se il nostro gatto dovesse urinare in casa, dovremmo rimuovere la pipì onde evitare che gli odori si propaghino e che le superfici restino macchiate. In questi casi, non dovremmo mai farci prendere dalla fretta, per non rischiare di utilizzare prodotti sbagliati e nocivi. Certo, è fondamentale pulire al meglio la zona incriminata, tuttavia non dovremmo usare prodotti aggressivi come la candeggina o l’ammoniaca poiché potrebbero rovinare le superfici. In tal senso, per evitare macchie e odori persistenti, dovremmo anche evitare di pulire divano, tappeto, superfici o materasso con il vapore. Infatti, in questo caso, il calore potrebbe fissare ancor di più l’odore nauseabondo.

Come togliere velocemente lo sgradevole odore della pipì del gatto dal pavimento, dal divano, dal materasso e dal tappeto

Per eliminare l’odore di pipì, potremmo utilizzare due semplici metodi con prodotti facilmente reperibili nelle nostre dispense.

Il primo metodo, utile per superfici e pavimenti, consiste nel realizzare una soluzione con 1/4 di collutorio incolore, 1/4 di aceto di mele e 2/4 d’acqua. Potremmo passare la soluzione sulle superfici da trattare con un panno umido, lasciar agire per qualche secondo e ripulire il tutto con un panno asciutto. In questo caso, il profumo emanato dai due prodotti potrebbe eliminare l’odore sgradevole della pipì del gatto.

Odori persistenti e macchie

Quando, oltre agli odori, dobbiamo eliminare anche le macchie di pipì su superfici come materassi, tappeti, parquet o divani, potremmo realizzare un’altra soluzione casalinga. Se il gatto ha urinato da poco tempo, tamponiamo la superficie con uno straccio asciutto. In seguito, avremo bisogno di:

bicarbonato di sodio;

aceto di vino bianco;

sapone per i piatti;

acqua ossigenata.

Bagniamo l’area da trattare con una soluzione composta da 50% d’acqua e 50% di aceto. Assicuriamoci che questa penetri nelle fibre -se si tratta di tappeti, divani o moquette- infine lasciamo asciugare. Applichiamo 2 cucchiai di bicarbonato e cospargiamo con una tazzina di acqua ossigenata, mischiata con un cucchiaio di detergente per piatti. Strofiniamo la superficie con una spatola a setole dure, lasciamo asciugare e aspiriamo eventuali eccessi di bicarbonato.

