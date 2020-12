Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se abbiamo acquistato una casa o un appartamento, può capitarci di trovare sul soffitto rosoni o cornici decorative. Questi particolari ornamentali non sono sempre graditi. Anzi, soprattutto se si vuole arredare il locale con uno stile moderno, si arriva al punto di doverli togliere.

Lo si sa, ristrutturare casa comporta sempre costi piuttosto elevati. Di conseguenza, si cerca di risparmiare dove si può. Possiamo farlo nel modificare e togliere rosoni e cornici decorative non di nostro gusto. In questo caso, è utile sapere che è possibile farlo quasi a costo zero. Vediamo quindi come togliere rosoni e cornici decorative dal soffitto senza spendere più di pochi euro.

Pochi strumenti ma tanta pazienza

Prima di tutto è importante non essere da soli per effettuare questi lavori. Infatti, è necessario lavorare su una scala ed è quindi utile avere qualcuno che ci aiuti e si assicuri che noi non cadiamo. Gli strumenti necessari per la rimozioni di rosoni e cornici decorative sono solamente due. Muniamoci di una spatola da stucco e di un martelletto di gomma.

Per rimuovere queste decorazioni saliamo sulla scala in modo tale da posizionarci di fronte alla cornice o al rosone in questione. Puntiamo la spatola contro uno dei bordi della decorazione. Teniamola orizzontale e posizioniamola nel punto in cui la decorazione tocca il soffitto. Quindi, con l’aiuto del martelletto diamo dei piccoli colpi per far staccare la decorazione. Continuiamo in questo modo procedendo verso il centro. Attenzione: se stiamo rimuovendo un rosone, questo potrebbe staccarsi tutto insieme. Procediamo quindi lentamente e andiamo avanti senza martelletto dopo che il bordo ha iniziato a staccarsi. In questo modo avremo una mano libera per tenere fermo il rosone nel caso in cui si stacchi tutto insieme.

Come sistemare il soffitto dopo la rimozione delle decorazioni

Dopo aver visto come togliere rosoni e cornici decorative dal soffitto senza spendere più di pochi euro, è il momento di sistemare il soffitto. Sempre con l’aiuto della spatola grattiamo i residui delle decorazioni. In seguito prendiamo della carta vetrata non troppo aggressiva e procediamo a lisciare il muro nei punti rimasti irregolari. Se si sono creati dei buchi nel muro, prendiamo dello stucco e copriamoli aiutandoci con la spatola. Dopo che lo stucco si è asciugato possiamo lisciarlo con della carta vetrata fine.

Ricordiamoci infine che se non ci fidiamo a fare il lavoro con le nostre mani, è sempre possibile rivolgersi a dei professionisti.