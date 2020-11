Per molti il telefono cellulare è uno strumento di comunicazione e di lavoro, per alcuni è anche un sostituto del televisore e dello schermo cinematografico. Per i nostri figli il cellulare è un mezzo di sopravvivenza, di socializzazione e anche un importante status symbol.

Nonostante ciò, non esiste nessuno, neanche tra gli adulti e gli adolescenti più attenti, che non si ritrovi, prima o poi, lo schermo del cellulare graffiato. È un inconveniente che capita spesso quando il telefono cade. Quando si ha l’abitudine di tenere il telefono in tasca insieme alle chiavi di casa. Oppure quando cerchiamo di infilarlo in una custodia rigida che non è perfetta. O, ancora, quando vogliamo togliere il cellulare dal supporto che ci permette di utilizzarlo in auto, come navigatore.

Ecco come fare per rimuovere subito e in modo definitivo i graffi più superficiali, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa. Mentre le scheggiature e le crepe necessitano interventi più seri, bisogna rassegnarsi a sostituire per forza con uno schermo nuovo.

Dentifricio sì, ma senza spazzolino

Come togliere per sempre i graffi sullo schermo del cellulare in pochi minuti.

Mettere il telefono cellulare su un tavolo e appoggiarlo su un dischetto di cotone idrofilo, per evitare che sfugga dalle mani. Spargere pochissimo dentifricio bianco a pasta fine sullo schermo, limitandosi a coprire i segni dei graffi.

Sfregare delicatamente senza spargere il dentifricio ovunque ed evitare che si infili nelle fessure laterali. Asportare i residui del dentifricio con una salvietta asciutta e una gomma da cancellare. Oppure con una salvietta leggermente alcolica. Gli odiati graffi sono spariti.

Come togliere per sempre i graffi sullo schermo del cellulare

Un altro metodo molto efficace e ancora più economico è l’impacco di bicarbonato.

Sciogliere un cucchiaio di bicarbonato di sodio in acqua, deve avere la consistenza della maionese. Versare pochissimo impacco sul vetro graffiato e sfregare delicatamente, senza spargerlo, poi raccogliere e asciugare con salviette alcoliche. Anche in questo caso il cellulare graffiato è salvo.