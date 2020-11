Come togliere l’odore di umido dai vestiti se non abbiamo tempo di lavarli

L’odore di umido è quello che più ci avvilisce quando apriamo l’armadio per indossare un abito che non usiamo spesso. Ma lo sono anche quello di soffritto o di zuppa quando ritiriamo il nostro soprabito dall’attaccapanni o dal guardaroba di un ristorante.

Non sempre possiamo portare subito un capo alla lavanderia o lavarlo e stirarlo. Perché dobbiamo correre al lavoro o perché siamo in viaggio. Ecco alcuni accorgimenti utili suggeriti dagli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

In viaggio si risolve col vapore o un giornale

Come togliere l’odore di umido dai vestiti quando non abbiamo tempo di lavarli perché siamo in viaggio.

Appendere il capo che odora di griglia, o di tempura, in una gruccia in bagno. Mentre si fa una doccia bollente e profumata, ponendolo non troppo vicino alla tenda e più in alto possibile. Lasciarlo lì mentre ci si asciuga e chiudere la porta per non far uscire il vapore.

È il trucco più facile da applicare se siamo in viaggio. Se ci accorgiamo del cattivo odore al rientro dal ristorante, appendiamolo fuori dalla finestra o dal balcone. Ma solo se non si rischia che voli via o che possa essere rubato (già successo a varie persone).

Imbottire le maniche e le spalle del cappotto, della giacca, del vestito o della camicetta di giornali quotidiani pressati e coprire il capo di fogli di giornale, anche esternamente. Lasciare in posa tutta la notte o almeno quattro ore se si ha fretta.

Molti tengono i i piumoni, l’outfit per lo sci, le pellicce e i guardaroba invernale o estivo in un armadio stagionale che imbottiscono di naftalina. Salvano tutto perfettamente, ma che cattivi odori si ritrovano. Talvolta anche di muffa, che arriva dal muro dietro l’armadio.

Per eliminare questo inconveniente, basta mettere un sacchetto di cotone appeso alla sbarra pieno di fondi di caffè oppure di lettiera per gatto. Tolgono gli odori in poche ore e per molto tempo.

Via l’odore di vino con la vodka

Se siamo a una festa, e qualcuno ci rovescia addosso del vino bianco, non sempre si può andare a cambiarsi e correre in bagno a strofinare col sapone potrebbe non essere utile, su un capo di seta. Per mandare via l’odore del vino, basta chiedere al barman un bicchierino di vodka spruzzarlo con le dita sulla macchia. Per incanto sparirà.