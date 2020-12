In questi giorni frenetici di preparazione di manicaretti, la cipolla non può mai mancare. Insieme all’aglio, è un ingrediente fondamentale della cucina italiana. Dona gusto a ogni pietanza. Ma si sa, lascia sempre un brutto odore sulle mani. Ecco come liberarsene senza spendere soldi e in poche mosse.

Come togliere l’odore di cipolla dalle mani senza troppa fatica

Sicuramente uno dei metodi più gettonati è lavarsi le mani con il bicarbonato. Si sa, il bicarbonato si può utilizzare per svariate funzioni. Ma non è molto efficace quando si tratta di rimuovere odori dalla pelle.

Deve essere sempre combinato a del limone, ad esempio. In quel caso è abbastanza utile.

Ma c’è sempre il rischio che possa seccare la cute. Quindi se si ha la pelle sensibile, meglio evitare.

Un altro metodo gettonato è quello di mischiare del sapone neutro con del caffè in polvere. Certo, magari è utile anche come scrub, ma forse un po’ troppo aggressivo per la pelle. Da evitare se ci sono ferite aperte.

Ma il problema è che non sempre questi metodi sono efficaci. Spesso vanno solo a rimediare in parte al cattivo odore che resta sulle mani. Il segreto è prevenire. Esatto, ci sono alcuni trucchi che non faranno puzzare le mani. Ma vanno usati prima di prendere in mano le cipolle.

Uno tra tutti è sbollentare leggermente la cipolla prima di tagliarla. In questo modo la cipolla perderà quel liquido che resta sulle mani causando il brutto odore.

Un altro trucco è lavarsi le mani con l’aceto! Basterà versare un po’ di aceto sulle mani e poi tamponarle con della carta. E passare quindi al taglio di cipolla e aglio. Così l’aceto farà da barriera e eviterà che il cattivo odore si trasferisca sulla cute

Ed ecco come togliere l’odore di cipolla dalle mani senza troppa fatica. Se non si vogliono usare metodi naturali c’è sempre la saponetta di acciaio. Abbastanza efficace nel rimuovere odori di aglio, cipolla e pesce. Soprattutto se si ha paura di reazioni allergiche a prodotti naturali.