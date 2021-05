Quando dobbiamo togliere le macchie ostinate dalle scarpe da ginnastica o da tennis è sempre un problema. In primavera dobbiamo pulire le macchie dalle scarpe leggere in camoscio, pelle e tela. Ma anche pulire le scarpe di pelle liscia invernali, pesanti. Incluse quelle particolari, nere, in pelle o in vernice, magari griffate, esclusive e decorate.

Mettiamo insieme tutte le scarpe da pulire, sediamoci comodi a un tavolo coperto da un panno protettivo con tutti gli attrezzi e i detergenti che ci servono. Perché è un’operazione che richiede tempo e pazienza, non facciamoci venire le gambe gonfie per far sparire le macchie ostinate. E fidiamoci dei consigli di Noi Esperti della Redazione Casa di ProiezionidiBorsa.

Via in un lampo la muffa e la vernice

È possibile eliminare la muffa e la vernice da scarpe da tennis di pelle con un prodotto comunissimo che abbiamo tutti in casa, l’aceto.

Inumidiamo la macchia di muffa con una salvietta, poi passiamo con un panno asciutto. Ripetiamo finché tutta la muffa non scompare. A questo punto possiamo applicare la cera neutra trasparente.

In aggiunta, strofiniamo gli eventuali aloni con del sapone per calzature e lasciamo asciugare al sole.

Come togliere le macchie ostinate dalle nostre scarpe da tennis preferite

Quando dobbiamo lavare le scarpe da tennis dalle macchie, dobbiamo innanzitutto verificare se è possibile metterle in lavatrice. In tal caso aggiungiamo un paio di stracci in modo da minimizzare gli urti nel cestello, per non favorire scollamenti. Oppure infiliamole in una vecchia federa.

Usiamo un ciclo che preveda acqua calda ma non bollente. Meglio non superare la temperatura di 40 gradi. Asciughiamo all’aria fresca, ma non al sole, se la nostra lavatrice non è delle più nuove.

Altrimenti si può usare il programma di asciugatura, ricordando di tirarle fuori prima che siano completamente asciutte, per evitare le il troppo calore favorisca gli scollamenti.

Quelle in camoscio sono più delicate da pulire

Come togliere le macchie ostinate dalle nostre scarpe da tennis preferite. Per eliminare le macchie dalle scarpe da tennis in pelle scamosciata, proviamo con una soluzione composta da poche gocce di alcol, acque e un piccolo quantitativo di detersivo neutro.

Applichiamo con una spazzola rigida ma senza sfregare troppo, lasciamo asciugare e passiamo con una spugna asciutta per risollevare il pelo.

Come si smacchiano le scarpe di tela

Se le scarpe molto sporche sono di cotone o di misto poliestere, possiamo aggiungere un quarto di tazza di ammoniaca all’acqua del lavaggio. Possiamo anche aggiungere dell’acido borico. Basta un cucchiaio per allentare lo sporco, togliere gli odori acidi e addolcire l’acqua.

Se sulla superficie delle scarpe da tennis ci sono delle macchie a base di proteine, meglio lasciarle in ammollo per una o due ore in acqua, con un detergente enzimatico per prelavaggio.