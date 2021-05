Come togliere le fastidiose macchie di sangue dal materasso con alcuni rimedi casalinghi facilissimi da usare

Un argomento che non si affronta spesso quando si tratta di pulizie riguarda delle particolari macchie sul materasso. In realtà, nonostante possa sembrare imbarazzante, quando si vive il periodo mestruale può capitare di sporcarlo.

Dunque, come togliere le fastidiose macchie di sangue dal materasso?

Vediamo insieme quali sono i rimedi casalinghi più comodi ed efficaci per far tornare il materasso come nuovo.

Cosa non fare

Prima di scoprire quali sono i rimedi della nonna più gettonati nel caso in cui il materasso sia sporco di sangue, conosciamo quali sono le cose da evitare.

Spesso si pensa che l’acqua calda possa essere la soluzione per tutto. In realtà nel caso del sangue non bisogna utilizzarla, perché si fisserebbero le macchie al tessuto. In alternativa, è preferibile l’acqua fredda.

Quando ci si accorge della macchia è bene agire in fretta. Non bisogna aspettare, ma sarà di grande aiuto smacchiarle prima che diventino secche.

Un’altra cosa sorprendente da non fare è proprio quella che farebbero istintivamente tutti: strofinare. Questa azione non farà altro che far penetrare lo sporco ancora più in profondità, peggiorando la situazione e fissandolo maggiormente al materasso.

Rimedi classici e rimedi curiosi

Il primo rimedio è l’acqua fredda. Bisognerà tamponare l’area sporca con un panno inumidito utilizzando, di volta in volta, un lembo diverso e pulito. Risulterà efficace soprattutto se la macchia è fredda.

Si potrebbe anche applicare del borotalco sulla macchia e rimuoverlo con un po’ di acqua ossigenata e acqua.

Un altro antico e famoso rimedio della nonna è il bicarbonato. Unito all’acqua si rivelerà un efficace smacchiatore. Si dovrà applicare sulla zona interessata, lasciarlo in posa per un po’ e poi rimuoverlo delicatamente.

Infine, un interessante rimedio casalingo per eliminare le fastidiose macchie di sangue è l’amido di mais. Con un po’ d’acqua, si dovrà preparare una sorta di crema oppure si potrà aggiungere anche un po’ di sale. Dopo l’applicazione basterà attendere un po’ di tempo e rimuovere il composto con un panno umido.

Ecco svelato come togliere le fastidiose macchie di sangue dal materasso con alcuni rimedi casalinghi facilissimi da usare.

