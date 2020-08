Come togliere la resina dai vestiti? Il nemico dei vestiti numero uno può essere facilmente sconfitto. E non è uno scherzo. Se vi sporcate con della resina non pensate subito a buttare via il vostro indumento, perché esistono dei metodi che faranno tornare come nuovo il vostro capo.

Ci capitava spesso quando eravamo piccoli. Ora magari può capitare ai nostri figli o nipoti. I bambini sono soliti giocare all’aperto non curanti di dove mettono i piedi o addirittura di dove si rotolano. Quindi spesso tornano a casa, dopo essere stati nel verde, sporchi di tutto e di più. E quando giocano sotto i pini l’elemento che si trova di più sui vestiti è proprio la resina.

Come togliere la resina dai vestiti

La resina è una sostanza prodotta da alcune piante. Ed è molto appiccicosa. Per questo motivo può essere difficile toglierla dai vestiti, ma anche dalle mani ovviamente. Esistono però dei metodi che oggi andremo a vedere. Bisogna fare attenzione al capo da trattare perché il metodo non sarà lo stesso se stiamo parlando di una T-shirt in cotone, oppure di un maglione di lana o di una camicia di seta.

La resina sul cotone

La resina sul cotone è forse quella più facile da togliere. Infatti tutto ciò che serve è dell’acquaragia. Nel caso in cui non aveste dell’acquaragia, potete usare l’alcool rosa, quello a 90°. Come prima cosa da fare è prendere un po’ di cotone imbevuto di uno dei due prodotti e delicatamente rimuovere la resina dal capo. Successivamente potete proseguire con il vostro lavaggio in lavatrice.

Sulla lana

Se dovete togliere la resina da un capo in lana è sconsigliato usare l’alcool, ma usate esclusivamente l’acquaragia. Se la macchia è difficile da togliere, potete aggiungere un po’ di benzina. Questo metodo è possibile applicarlo anche se il capo è in seta.

