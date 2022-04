Appena le giornate diventano più calde si ripresenta puntuale il problema che coinvolge tantissime persone: la puzza di sudore.

Alcuni hanno un odore di sudore così forte che disgusta chi lo avverte, ma anche chi deve lavare i vestiti. Il vero problema, infatti, è che questa puzza può essere così pungente da impregnare tutti i tessuti e resistere nonostante i lavaggi.

Ovviamente, questo problema non riguarda solo la puzza di sudore. Anche l’odore di fumo e quello di fritto si impregnano facilmente nei tessuti e sono molto difficili da eliminare.

Per fortuna eliminare l’odore di fumo in casa e dai vestiti è facilissimo, grazie a questo efficace rimedio fai da te.

E non dimentichiamo che possiamo neutralizzare anche l’odore di fritto, semplicemente con questi 3 trucchetti.

In questo periodo, però, il problema più diffuso è proprio quello della puzza di sudore sotto le ascelle. Visto che è così imbarazzante e disgustosa, vediamo come eliminarla per sempre dai vestiti.

Come togliere la puzza di sudore dai vestiti bianchi, neri o colorati, di cotone, seta o in tessuti sintetici

Il primo suggerimento che sveleremo è utile soprattutto per prevenire il problema sul nascere. Chiunque abbia una sudorazione così puzzolente, dovrebbe valutare di cambiare il proprio deodorante, cercandone uno più adatto a sé.

Nel frattempo, però, ecco cosa ci servirà per risolvere questo problema. Il sudore può lasciare macchie evidenti sui vestiti, che si notano molto soprattutto sui capi bianchi o su quelli colorati.

Se i vestiti fossero di tessuto sintetico, dovremmo optare per un lavaggio in acqua fredda e bicarbonato. In una bacinella d’acqua fredda, dovremmo inserire 1 cucchiaio di bicarbonato, andando a strofinare delicatamente le parti macchiate.

Bisognerà lasciare in ammollo i capi per almeno 15 minuti, per poi sciacquare e inserire tutto in lavatrice, come di consueto.

Il bicarbonato, oltre ad eliminare l’odore, è perfetto anche per cancellare le macchie gialle tipiche del sudore. Inoltre è l’ideale anche sui capi neri, perché non li macchierà, al contrario di quel che si potrebbe pensare.

Per i vestiti colorati

Ma se il nostro dubbio fosse come togliere la puzza di sudore dai vestiti colorati, allora dovremmo utilizzare un altro ingrediente naturale. Si tratta dell’aceto.

In questo caso, dovremmo versare per ogni tazza d’acqua 2 cucchiai d’aceto, mischiare gli ingredienti e poi mettere in ammollo i vestiti. Dovremmo aspettare almeno 20 minuti, quindi sciacquare e lavare normalmente.

Per la seta, invece, potremmo utilizzare qualche goccia di acqua ossigenata, da aggiungere all’acqua fredda in cui metteremo in ammollo i nostri tessuti. Il risultato sarà davvero perfetto.