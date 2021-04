Spesso capita che anche dopo aver fatto lo shampoo sui nostri capelli che questi possano puzzare ciò causa fastidio e disagio.

I motivi possono essere dai più svariati, lo smog all’esterno un ambiente chiuso e poco areato all’interno possono favorire questo fenomeno.

Il fatto che i capelli possano puzzare dipende anche dalle abitudini che ognuno ha, specie se si è fumatori o si vive con essi.

Questo è tra le principali cause infatti esistono tanti articoli che trattano come togliere la puzza dai capelli per evitare di provare imbarazzo.

Sicuramente la soluzione più semplice è quella di rifare lo shampoo, ma questa pratica se fatta troppe volte potrebbe indebolire i nostri capelli e danneggiarli.

Per questo motivo è utile sapere come togliere la puzza di fumo dai capelli seguendo questi consigli. Alcuni dei consigli che daremo sono solo temporanei ma oltre a togliere la puzza di fumo tendono anche a nutrire la nostra chioma.

Olio di monoi

Uno dei primi consigli che dovremmo seguire su come togliere la puzza di fumo dai capelli è basato su un metodo del tutto naturale.

Ci stiamo riferendo all’utilizzo dell’olio di monoi, questo è originario di Tahiti ed è il risultato dell’unione di olio di cocco e fiori di gardenia. Esso è altamente idratante, ricco di vitamina E, antiossidante e ripara i capelli anche dai raggi solari. Basterà applicarlo direttamente sui nostri capelli dopo lo shampoo per notare il profumo esotico che lascia su di essi e come li rende perfettamente morbidi.

Quest’olio può essere applicato anche lontano dallo shampoo, sui capelli asciutti esso risulterà un vero e proprio toccasana.

Borotalco

Il borotalco ci viene in soccorso per profumare il nostro corpo e non solo, abbiamo visto come può essere utile anche per la sudorazione.

Lo indichiamo come metodo per togliere via la puzza di fumo dai capelli, assorbe il sebo in eccesso lascia un buon profumo sui capelli.

Il consiglio è quello di applicarlo a testa in giù su tutta la chioma, utilizziamo poi una salvietta per rimuovere il talco in eccesso.

Ecco come togliere la puzza di fumo dai capelli seguendo questi consigli.