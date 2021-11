Quante volte ci sarà capitato, specie dopo cene con amici e parenti, di dover togliere quell’odioso odore di condimenti che rimane su piatti e stoviglie. Sia che abbiamo preparato una ratatouille di verdure, o una bella teglia di lasagne, oppure una bella padellata di tagliatelle alla norcina, ci sarà sicuro capitato di usare grassi e spezie varie. Dalla cipolla, allo scalogno, all’aglio, fino all’utilizzo di molto olio che finisce per incrostarsi e creare un odore che non si toglie e rimane. La stessa cosa avviene all’interno del forno, dove cuciniamo spesso cibi di vario tipo, e i condimenti assieme agli odori degli alimenti finiscono per creare una puzza che torna fuori ogni volta che lo riutilizziamo.

Oltre a crearci l’imbarazzante problema dell’alito cattivo, questi odori finiscono per radicarsi nelle pentole e nelle padelle che usiamo quotidianamente. E nonostante i lavaggi, il detersivo e l’olio di gomito non se ne vanno più.

Strofiniamo ripetutamente del sale grosso sul tagliere o sulla padella prima di effettuare il risciacquo

Ma possiamo risolvere la faccenda in modo semplice e veloce, per evitare questa spiacevole situazione e senza dover acquistare chissà che prodotti. In questo modo risparmiamo tempo e denaro. Vediamo come togliere in modo radicale l’odore della cipolla e di altri condimenti dalle stoviglie con questo ingrediente che abbiamo sempre in casa.

Stiamo parlando del semplice sale da cucina. Basterà prendere del sale grosso e strofinarlo bene sul tagliere in legno, se ci abbiamo tagliato cipolla o aglio, e poi risciacquare con acqua calda. Ripetiamo l’azione più volte in modo che il sale assorba bene gli odori e li elimini definitivamente.

Possiamo fare lo stesso con un agrume. Che si tratti di lime o limone, basterà tagliarlo a metà e poi strofinarlo e spremerlo contemporaneamente, per far sì che il materiale assorba bene il succo. Possiamo farlo sia con le teglie in vetro o nelle pentole, in cui magari abbiamo cotto sughi o risotti.

Possiamo anche lasciare per qualche minuto che il limone faccia il suo lavoro ed eseguire il lavaggio a seguito. Lo strofinamento del limone è ottimo anche nel caso del forno. Possiamo passarlo sulle pareti, chiaramente sempre staccando la spina dell’elettrodomestico prima e risciacquando poi con dell’acqua e del detersivo.

Un’altra modalità da usare, specie con pentole e padelle, può essere quella di mettere a bollire dell’acqua con delle fette di arancia lasciando che si raggiunga l’ebollizione. Questo aiuta anche ad eliminare l’odore di cipolla o aglio negli ambienti della casa. Per l’odore di pesce è molto utile anche il tè. Possiamo aprire una bustina, bagnarla con dell’acqua e passarla e ripassarla più volte sulla superficie interessata.

In generale un valido consiglio per evitare incrostazioni e permanenza di odori è quella di pulire subito le stoviglie, evitando che le rimanenze o i depositi di cibo creino queste situazioni fastidiose.