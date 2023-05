Come togliere il grasso dai capelli senza lavarli, il trucco di Micol Incorvaia del Grande Fratello VIP

I capelli di molte donne si ungono molto facilmente. Purtroppo sempre è possibile lavarli e farlo troppo spesso rischia anche di danneggiarli. Proprio per questo talvolta è meglio ricorrere a dei rimedi che consentano di togliere l’unto. Eccone alcuni tra cui uno che usa anche Micol Incorvaia, influencer che ha preso di recente parte anche al Grande Fratello VIP. Provalo anche tu.

Chi ha i capelli grassi sa bene quanto questo possano essere un incubo. Non importa quanto bene e spesso li si lavi. Nel giro di un paio di giorni saranno completamente unti. A volte la soluzione è legarli ma spesso l’unto è fin troppo evidente. Come fare in questi casi?

La risposta è semplice. Per fortuna è possibile ricorrere a dei rimedi per tamponare il problema. Questi ultimi non ti permetteranno di pulire i capelli ma solo di nascondere l’unto in modo molto efficace.

Come togliere il grasso dai capelli senza lavarli

Micol Incorvaia è un’influencer che ha preso parte anche al Grande Fratello VIP. Per togliere il grasso dai capelli senza lavarli usa un rimedio piuttosto particolare. Infatti, applica della cipria sui suoi capelli e la sparge lungo gli stessi.

Ovviamente, ha chiarito di non ricorrere a questo rimedio allo scopo di non lavare i capelli. Ha spiegato che la sua chioma è molto grassa e che non può lavarla ogni singolo giorno. Dunque, ecco il motivo per cui è costretta a ricorrere a questo rimedio della nonna.

Non solo la cipria come Micol Incorvaia, ecco altro modi per camuffare l’unto

Tuttavia, la cipria è solo uno dei tanti modi per nascondere il cuoio capelluto grasso. Se non ne hai in casa non disperare, perché non è l’unico. Infatti, puoi usare anche il talco o il bicarbonato di sodio. Questi sono certamente i due rimedi più noti. In alternativa, puoi acquistare una confezione di shampoo secco, che deve essere spruzzato sul cuoio capelluto e poi rimosso con grande cura. Quindi, ecco come togliere il grasso dai capelli senza lavarli.

Come acconciare i capelli per farli sembrare meno sporchi

Basta con la solita coda per nascondere il grasso. Puoi anche provare un’acconciatura diversa dal solito. Il cosiddetto messy bun (una versione più sbarazzina dello chignon) è perfetto per camuffare i capelli sporchi.

Insomma, come hai visto ci sono molti modi per farlo. Dunque, non sei affatto costretta a portare sempre i capelli raccolti in una coda o a lavarli ogni giorno. In questo modo, eviterai di stressarli troppo e potrai comunque esibire una chioma dall’apparenza curata.

