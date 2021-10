Avere in casa un animale domestico è garanzia di benessere e felicità. Oltre a migliorarci l’umore, la compagnia di un cane o di un gatto è anche considerata un vero e proprio toccasana anche a livello scientifico. Infatti è più o meno nota a tutti la pratica della pet therapy che permette ai soggetti malati o ansiosi, spesso anziani o bambini, di rasserenarsi.

Però chi ha un amico a quattro zampe deve spesso confrontarsi con dei piccoli problemi quotidiani, come ad esempio la pulizia della casa. Soprattutto questo periodo è uno dei più critici per chi si occupa delle faccende domestiche. Infatti in autunno e in primavera noi perdiamo i capelli e allo stesso modo il nostro “convivente peloso” comincia a fare la muta. Per questo oggi spieghiamo come togliere i peli degli animali dai maglioni, dai pavimenti e dal divano con poche semplici mosse. Passiamo dunque in rassegna i metodi esistenti e vediamo quelli che possono essere applicati in situazioni di emergenza.

Come togliere i peli degli animali dai maglioni, dai pavimenti e dal divano con poche semplici mosse

Generalmente quando ci si trova di fronte a questo fastidioso problema si ricorre ad alcuni oggetti specifici. Il primo è il rullo. Con la sua superficie adesiva potremo infatti rimuovere facilmente qualsiasi pelucco presente sui vestiti. In alternativa per risolvere il problema alla radice si può sempre inserire una spugna all’interno della lavatrice. In questo modo cattureremo subito la peluria e non la ritroveremo attaccata ai capi. Per una prima passata di letti e divani invece si ricorre solitamente all’escamotage dei guanti di gomma. Inumidendoli con l’acqua tiepida si riuscirà infatti a prendere manualmente i peli e a eliminarli con facilità. Consigliamo poi però di procedere con un’aspirapolvere apposita. Per i pavimenti invece sono adatti i panni in microfibra leggermente bagnati.

Il metodo fantasioso che potrebbe salvarci in corner

Esistono però degli altri metodi di cui non tutti sono a conoscenza e che possono essere utilizzati come rimedi last minute o vie alternative per raggiungere lo stesso risultato. Se si ha urgenza di uscire e non si ha il rullo a portata di mano si può sempre rimuovere con del nastro adesivo. Lo stesso lo si può utilizzare sul divano o sui tessuti dove il passaggio del nostro amato amico a quattro zampe risulta evidente.

