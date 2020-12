Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È successo a tutti di rimanere con un anello incastrato nel dito che non riuscivamo più a sfilare. Subito sopraggiunge il panico e ci vediamo già in un pronto soccorso o da un gioielliere costretti a far tagliare l’anello. Ma queste sono eventualità davvero remote e l’importante è non agitarsi prima del dovuto. Che sia un anello appena provato o uno nostro che non toglievamo da tempo, ci sono più metodi che permettono di rimuoverlo senza problemi. Vediamo quindi assieme come togliere gli anelli incastrati nelle dita.

Acqua e lubrificanti

La prima cosa da fare è sapere come afferrare l’anello. Quest’ultimo deve essere stretto tra indice e pollice, ma non bisogna mai tirare bensì muovere avanti e indietro tentando di risalire lungo il dito. Per sgonfiare le dita si può immergere o la mano in acqua fredda o tenerla sollevata per qualche minuto al di sopra della propria spalla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un metodo classico è sempre efficace è quello di utilizzare un lubrificante o simile. I prodotti che vanno bene sono davvero tantissimi: sapone, creme idratanti, olio, vasellina, shampoo, balsamo, olio per bambini, creme antibiotiche. Occorre attenzione a ciò che potrebbe rovinare i preziosi metalli ed eventuali pietre.

Questi lubrificanti cosparsi bene su tutto il dito, unitamente alla tecnica di movimento che abbiamo visto, permetteranno all’anello di uscire scivolando via facilmente.

Se non dovesse bastare possiamo chiedere aiuto a qualcuno. Il punto critico da superare è infatti quello della nocca, sul quale la pelle si accumula. Oltre a tenere il dito piegato, un’altra persona può tirare la nostra pelle verso il palmo della mano mentre noi tentiamo di sfilare l’anello.

Come togliere gli anelli incastrati nelle dita con un trucco davvero sorprendente

Ebbene, se ancora l’anello non dovesse sfilarsi esiste un trucco da provare assolutamente prima di correre in pronto soccorso. Tutto quel servirà è del semplice filo interdentale.

Il filo deve passare tra la pelle e l’anello; se necessario aiutarsi con un ago, con molta cautela. Tenere il capo corto verso la nostra mano libera, mentre quello lungo avvolto attorno al dito fin oltre la nocca. Attenzione fasciando il dito a non stringere troppo, o si rischia di farsi male. A questo punto tirando il capo corto e tenendo fermo l’altro, bisogna iniziare a svolgere il filo. Quest’ultimo nel suo movimento si porterà dietro l’anello, aiutandolo a superare i punti critici e permettendo quindi di sfilarlo.